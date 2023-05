A Borsonline utánajárt, mit szól ehhez egy magyar parapszichológus, meg tudja-e erősíteni a korábbi jövendöléseket. Lénárt Évi a tartot-kártyát hívta segítségül a jövendöléshez.

"Károly nem olyan rossz ember, mint ahogy azt a népe egy része gondolja. Nyilván, ami a múltban történt Dianával és Kamillával nem tette őt szimpatikussá, illetve a közlésmódja sem olyan közvetlen, mint amilyen az édesanyjáé volt. Ennek ellenére ő egy jó ember, nincs ártó szándéka. Hosszú életű lesz ő is, mint az édesanyja. A 90-et nem valószínű, hogy megéli, de szerintem 85-88 éves koráig uralkodik majd. Ezt követően pedig Vilmos kerül a trónra, ahogy az öröklési rendben is meg van írva. Viszont fontos megjegyeznem, hogy Diana Harryt szerette volna trónörökösnek. Erre viszont nem sok esélyt látok, hiszen ő jelenleg csak az ötödik a sorban..." - mondta Lénárt Évi, aki azt is elmondta, hogy Diana szelleme visszajár a túlvilágról, ott volt a koronázási ceremónián is.







"Diana szelleme sokszor kóborol a palotában és a királyi család közelében. Szerintem a ceremónián is ő jelent meg, megmutatta magát a világnak és persze nyomatékosította azt is, hogy nem tetszik neki, ami történik. Egyértelműen vannak benne tüskék Károly irányába, s most, hogy korona is került a fejére, eljött a pillanat, hogy felfedje magát. Azt is látom, hogy az újdonsült királyné is a haragosa, felé talán sokkal több negatív érzelme van, mint volt férje irányába. Feltehetően ezt tudatta is Kamillával, nem kizárt, hogy megjelent előtte már többször. Mondjuk a tükörben, álmában vagy fénylényként a palotában."