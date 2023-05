Tavaly, május 6-án, tragikus hirtelenséggel hunyt el az egykori sportoló és médiaszemélyiség, két kislányt hagyva maga után. Ám nemcsak nekik és volt feleségének, Mazsinak nehéz feldolgozni Krisztián halálát, hanem édesanyjának, Júliának is.

"Még mindig várom, hogy hazajöjjön. Amikor valaki csönget, akaratlanul is abban reménykedem, hogy ő az" - mondta el a hot! magazinnak az anya, aki még mindig nem tudja elfogadni, hogy gyermeke elment.

Júlia rengeteg időt tölt fia sírjánál, beszél hozzá és reméli, hogy valahol Krisztián hallja őt.

"Most is elmondtam neki, hogy nagyon szeretem, hogy rettenetesen hiányzik, és hogy mindenkitől megvédtem volna. Ezeket nem mondtam neki, amikor még élt. Szerintem a fiam nem is tudta, milyen fontos volt nekem! Bármit megtettem volna érte! Remélem, bárhol is van most, megkapja ezeket az üzeneteket" - mondta el az elkeseredett édesanya a magazinnak, hozzátéve, hogy vigaszt a két unokája, Nati és Emma nyújtanak neki.