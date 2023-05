Néhány évtizeddel ezelőtt a nagy divatcégek évi két kollekcióval rukkoltak elő, és ez bőven elégnek bizonyult, egészen addig, amíg a fast fashion be nem tört a ruhaiparba. A fast fashion térhódításával azonban véget ért a ruhák „pátyolgatása", azaz, ha elszakadt, megvarrtuk, ha kikopott, befoltoztuk, ha kellett, bevettünk vagy kiengedtünk a kedvenc darabokból. Mostanában már, inkább újat vesz a többség – bár valljuk be, hogy manapság a ruhákat nem is úgy gyártják, hogy több szezon is kibírjanak...

Igen ám, de jött a slow fashion, azaz a tudatos divat, amely nem csupán azt tűzte zászlajára, hogy kevesebb hulladékot termeljünk azáltal, hogy negyedévente lecseréljük a ruhatárunkat, de azt is, hogy az újragondolásnak, újrahasznosításnak hála erősítsük a saját egyéniségünket és stílusunkat. És itt jön a képbe a textilfesték. Hiszen

lehet-e egyszerűbben felújítani vagy saját ízlésünknek megfelelően átalakítani egy tömeggyártott, megunt vagy kissé kopott ruhát, mintha átfestjük vagy mintákkal díszítjük?

Hogyan varázsoljuk újjá a ruháinkat textilfestékkel?

Fessük be az egészet

Az első és legegyszerűbb módja, hogy például a kopott pólónkba új életet leheljünk, ha egyszerűen befestjük textilfestékkel. Ehhez nem kell más, mint a megfelelő festék, és hogy kövessük a rajta található útmutatót.

Batikoljunk

Egy másik remek módszer a batikolás, amely ugyan egy fokkal komplikáltabb, mint a sima festés, de megéri a macerát, hiszen mostanában ismét reneszánszukat élik a batikolt ruhadarabok, legyen szó pólóról, szoknyáról, nadrágról vagy bármi másról.

Nyomdázzunk

Pecsétes lett a kedvenc ruhád? Semmi gond, fogj egy kis textilfestéket és nyomdázz rá valami fancy mintát.

Mondjuk, fogj egy falevelet, fesd meg az erezett oldalát, és nyomd a textilre. Vagy ragadj meg egy parafadugót, és azzal hozz létre valami vagány alakzatot. A nyomdázás rendkívül szórakoztató és gyors textilfestési módszer, ráadásul csak a képzeleted szabhat határt annak, hogy mit használsz fel az alkotáshoz, például egy villa vagy krumplinyomó is rengeteg lehetőséget rejt magában.

Sablonos megoldás

A sablonnal történő textilfestés szintén nagyon egyszerű módja annak, hogy gyorsan és költséghatékonyan új életet leheljünk a tökéletes szabású, ám kissé uncsi fehér topunkba. Csak vegyünk pár sablont – szívecskét, pillagót, indát, betűket, számokat stb. - vagy készítsük el mi magunk a saját sablonunkat és máris feldobhatjuk vele az egyszínű ruháinkat.

Ezzel a négy technikával ráadásul nem csupán a gardróbunkban lapuló ruhákat varázsolhatjuk újjá, de akár a lakásunk textilkiegészítőit is, hiszen díszpárnákat, terítőket, függönyöket, takarókat, ágyneműket, sőt textiltáskákat is dekorálhatunk textilfestékkel.