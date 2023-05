Mióta kiderült, hogy egy ismert magyar modell cukorbetegeknek szánt gyógyszereket vet be fogyási céljainak elérésére, többen célba vették Hódi Pamelát, akiről azt gondolják, hogy ő is használhat ilyen készítményéket az álomalak elérése érdekében.

Ahogy arról már a Life is írt, sok hazai celeb is cukorbetegeknek szánt gyógyszereket vet be fogyási céljainak elérésére, holott az nem veszélytelen, ráadásul orvos és "beteg" is komoly bajba kerülhetnek miatta. Hát még, ha olyan bűncselekmény is társul mellé, mely miatt most komoly büntetőeljárás elé néz egy háziorvos és alkalmi betege.

Az ügy kapcsán többen Hódi Pamelát is meggyanúsították azzal, hogy drasztikus fogyása biztosan fogyasztószereknek köszönhető. Ezt a kijelentést azzal magyarázzák, hogy az egyik fotóján egy, a Saxendára hajazó készítmény látható a hűtőben, ám jobban megnézve egyértelműen látszik, hogy semmi közös nincs a két dologban azon kívül, hogy kék színűek. Sem a felirat, sem pedig a csomagolás formája nem egyező az illegális gyógyszerével, mégis megállás nélkül alázzák az interneten miatta - írja a Ripost.

"Szánalmasnak tartom, hogy mindenkit alaptalanul megvádoltok ilyen-olyan szerek használatával. Azért gondoljatok már bele abba, hogy milyen nehéz időszakon ment keresztül Pamela... A gyász, a stressz, mind fogyaszt. Gondolkozzatok már" - kelt Pamela védelmére több kommentelő is.