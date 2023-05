Gáspár Győző nem tagadja, hogy az elmúlt 30 évben nekik voltak hullámvölgyeik, a házasságuk nem volt mindig felhőtlen. De végig kitartottak egymás mellett és mindig közösen akarták megoldani a felmerülő problémákat. A showman szerint a hazai celebek nem is ismerik az ilyesfajta szerelmet.

"Szinte minden hétre jut egy fellobbanó sztárszerelem, és persze ilyenkor már előre lehet tudni, hogy hamarosan a szakításukkal, vagy a válásukkal lesz tele a sajtó. Persze addig azért szépen kiárulják a kapcsolatuk minden részletét és szépen keresnek is vele. Szinte már céget alapítanak a kamu idillre és ezzel persze szépen meg is vezetik a követőiket. Nos, gondolom nem kell felsorolnom a celebeket, akikre itt gondolok. (...) Harminc évvel ezelőtt fogadalmat tettünk egymásnak, önmagunknak és Istennek. A fogadalmunkban benne volt, hogy jóban, rosszban, betegségben, egészségben, amíg a halál el nem választ. Ilyesmit az ember nem mond ki, hacsak komolyan nem gondolja és mi komolyan gondoltuk. Hogy voltak mélypontjaink, az nem is vitás. Volt, hogy annyira tönkrementünk, hogy ennünk sem volt mit, volt, hogy a kommandósok törték ránk a ház ajtaját, és persze itt van az én betegségem is. Ezek egyike sem volt könnyű menet, de mi fogtuk egymás kezét és nem engedtük el. Mi nem a közösségi oldalakon szeretjük egymást egy-egy fotó erejéig és nem reklámozunk Valentin-napi pizzát, csak egyszerűen szeretjük egymást három évtizede, és szeretni fogjuk egymást a sírig és még azon is túl"

– nyilatkozta a Metropolnak a showman.