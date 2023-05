Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Meghan Markle és Harry herceg egy díjátadó ünnepségen vettek részt kedden New Yorkban, ahol a hercegné díjat kapott. Információk szerint az esemény után lesifotósok miatt autós üldözésbe keveredett a házaspár. Az ügyben most megszólalt a taxis, aki a hercegi párt szállította egy rövid ideig.