A szállodákban természetesen van takarító személyzet, és az alkalmazottak általában mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy a nyaralásunkat tiszta és kényelmes környezetben töltsük, ám a legalaposabb takarításnál is mindig akadhatnak dolgok, melyeket kihagyhatnak. Mindegy, hogy egyszerűbb szálláshelyen vagy fényűző szállodában szállunk meg, a szoba átvételekor érdemes egy kisebb, sk takarítást beiktatni.

Talán azt gondolod, hogy ez valamiféle tiszteletlenség, esetleg bizalmatlanság a szálláshely személyzetével szemben, de hidd el, hogy még a sok csillagos szállodák személyzete sem takarít olyan alapossággal, ahogy te azt szeretnéd vagy elképzeled, de nem is minden múlik rajtuk.

Egy kisebb csomag fertőtlenítő kendőből, fertőtlenítő sprayből baj nem lehet, ezért az mindig legyen nálad, és ha megérkeztél, legyen az első dolgod, hogy végigtörlöd a következő területeket.

a televízió távirányítója

éjjeliszekrények

kilincsek

villanykapcsolók

a WC fogantyúja vagy nyomógombja, kivéve, ha lábbal működtethető

a szobatelefon

a minihűtő, minibár fogantyúja

Ettőll egy kicsit megnyugszik a fóbiás lelkünk, hogy aztán rájöjjünk, vannak még ott letakarítható felületek...

A konyhát se hagyd ki

Függően attól, hol szállsz meg, egy kis konyhád talán lesz, de a szállodai szobákban is akadhat kávéfőző és csészék, poharak. Ha szerencséd van, eldobható, csomagolt felszereléssel van dolgod, ha nincs, akkor viszont mellékelnek hozzá mosogatószert is, amivel mindjárt neki is eshetsz az alapos, forróvizes elmosásuknak. Ki tudja, ki ivott belőle előtted és ki volt, aki elmosogatta. Az alapos mosogatás még barátok és családtagok között is kényes téma, a panzióban viszont egész biztosan senki nem fog megsértődni, ha biztosra mész.

Ha vagy olyan szerencsés, hogy egy jobb szállodában sikerült foglalnod, akkor reggel csak le kell menned kávézni, vagy kérheted akár a szobádba is az ébresztő italt, ám a kevésbé fényűző hotelekben, panziókban jellemzőbb, hogy tartozik a szobához egy kévéfőző. Egy kávéfőző, aminek nem árt egy-két üres, tisztító cikluson átfuttatni, a csészékre, mokkás kanalakra pedig ráfér egy alapos forróvizes mosogatás. Ahogy minden más konyhai eszközre is. Ha a kávéfőző sokadik tisztításra is zaccos vizet ad, kérj másikat a személyzettől.

Saját ágynemű? Nem az ördögtől való

E sorok írójának saját tapasztalata, hogy a törölköző a külföldi panzióban sem mindig tiszta, volt, hogy egy egész garnitúra lecserélését kellett kérni, a lepedő pedig az itthoni szállodában sem mindig foltmentes. Tény, hogy a személyzet azonnal intézkedik és felhúznak másikat, de akkor már miért ne a sajátunkat húzzuk fel? Tudom, túlzásnak tűnik, hogy még a paplanhuzatot is otthonról hurcolja az ember, és talán tényleg az, de...

Bőrgyógyászok mondják, hogy vannak olyan betegeik, akik a luxusszállodában lettek rühesek, és ha nem is ez a jellemző, jobb félni, mint megijedni alapon inkább előzzük meg a bajt, legalább akkor, ha olyan helyen nyaralunk, ahol bizonytalanok vagyunk a helyi higiéniában. Ha nem muszáj, ne betegséggel térjünk haza az évi egyszeri (vagy sokadik), jól megérdemelt nyaralásunkból.