"Nehéz hónapokon vagyunk túl, márciusban fejeztük be a Séfek Séfe forgatását, a döntő napján került kórházba a kislányunk egy felülfertőzéssel. Utána jött a költözés, ami óriási meló volt, kipakolni, átpakolni, az egész házat felújítani. Gabi szülei is ideköltöztek a közelbe, apáméknál is házfelújítás volt, mindenütt csak a felfordulás. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből, milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni" - mondta a HOT! magazinnak Krausz Gábor.



Szülőként is nagy változást kellett megélniük, Hannika 3,5 éves korában elkezdte az óvodát új lakhelyükön, Szentendrén, ám ennek ellenére nagy dologra készülnek: szeretnék, ha bővülne a családjuk, az örökbefogadáson is gondolkodnak.

"Az első három év nehéz az anyukának, ezen épphogy túl vagyunk. Jó ha van testvére, Gabi is számíthat Verára. Nekem viszont nem lett annyira szoros a kapcsolatom a húgommal. A B opció lehet az örökbefogadás, van néhány közvetlen ismerősünk, akinek sikerült, és csodálatos! Márciusban töltöttem be a 41-et, meg kell vizsgálni, milyen lehetőségünk van. De azt se vetettük el, hogy legyen még egy saját gyerekünk. Hanni is akkor jött, amikor akart, ha szeretne jönni még hozzánk egy gyermek, jönni fog, nem teszünk semmit ellene" - mondta a sztárséf.