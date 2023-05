Nemcsak rajongók, de a kollégák és barátok is szeretnék leróni a kegyeletüket a legendás színésznő sírjánál. Köztük Nyertes Zsuzsa és Fodor Zsóka is, akik mentorukként tekintenek a művésznőre, de Kossuth-díjas kolléganőjének, Pásztor Erzsinek is sok szép emléke van a színésznőről.

"A művészetén kívül sosem szeretett a nyilvánosság előtt szerepelni, így el tudom képzelni, hogy: rendelkezett arról, zárt körű temetése legyen" – mondta el a Blikknek Pásztor Erzsi.

A lap felvette a kapcsolatot a Katona József Színházzal, melynek Máthé Erzsi alapító tagja volt.

"Mivel Máthé Erzsi több intézményhez, szervezethez köthető, ezért a temetését közösen szervezzük. A szervezés folyik, lesz információ a nyilvános megemlékezésről, közzé tesszük majd a részleteket" – közölte a színház sajtóosztálya.

A Blikk megkereste a minisztériumot is, ők a következő tájékoztatást adták:

"Máthé Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznőt, a Nemzet Színészét a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. A temetés részleteiről a későbbiekben várható tájékoztatás."