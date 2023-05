Sam Parks, aki Only Fans-modellént keresi a kenyerét, azt állítja, hogy még soha nem kellett fizetnie a tengerentúli utazásaiért. Azt mondja, ez azért van, mert szép, és ez kiváltságos helyzetbe hozza.

Az OnlyFans sztárja, Sam Parks, aki gyakran utazik olyan elbűvölő helyekre, mint Dubai , Bali, Los Angeles és Thaiföld, azt mondta, hogy ez a "szépség kiváltságokkal jár" valós jelenség.

Sam a Shadow Banned podcastban beszélgetett barátnőjével, Anita Cassinnel, és elmondták, hogy mindketten nagy előnyökhöz jutnak külsejük miatt.

Anita azt állította, hogy kapott már olyan munkát, amelyre nem volt alkalmas, csak azért, mert csinos.

Sam elmondta, hogy eddigi utazásai ingyenesek voltak.

„Soha nem kellett fizetnem egy tengerentúli utazásért sem" – mondta, mire Anita így reagált: „Pedig elég sokat repülsz".

A "pretty privilege"-ről, azaz a szépséggel járó kiváltságokról először egy amerikai modell, emily Adonna beszélt, de ő a hátrányairól is mesélt a TikTokon. Több videót is készített a témában - írja a Daily Mail.

„A szép kiváltság, ez egy dolog, nem azért vagyok itt, hogy ezt tagadjam, de vannak hátrányai is. Soha nem dolgoztam olyan munkahelyen, ahol ne zaklattak volna. Ritkán kerültem olyan társasági helyzetbe, ahol ne molesztáltak volna. Az emberek általában nem fogadják el a „nem"-et válaszként, mert azt hiszik, hogy birtokolandó vagyok" – állítja Emily, aki azt is elmondta, hogy szexuálisan bántalmazás áldozata is volt már.