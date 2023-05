Piros elmondta, hogy azért költözött haza Debrecenbe, hogy összeszedje lelkileg és fizikailag is összeszedje magát, és rájöjjön, mivel szeretne foglalkozni a jövőben. OnlyFans-oldalát megélhetési okokból hozta létre, mely eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

"Abban a pillanatban elég szűkösen álltam, de azóta is pörög, bejöttek a számításaim. Nem szeretnék vele nagy karriert elérni, nem is azt tervezem, hogy ebből éljek meg örökké" - mondta el at RTL-nek.

A Való Világ egykori játékosa nem tartja a kapcsolatot a villalakók nagy részével - néhányukat leszámítva, akikkel napi kapcsolatban maradt -, még a közösségi médiában is letiltotta őket.

VV Piros azt is elárulta, hogy jelenleg szingli, s bár amióta ismert lett, sok férfi ír neki, erotikus fotókkal nem bombzzák. Aki ezt megtenné, azt azonnal le is tiltaná a valóságshow-szereplő, akinek régi álma egy saját ruhamárka.