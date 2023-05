A férfiak 80 százaléka szívesen ad ékszert, ez azért is jó hír, mert a felmérés szerint a női válaszadók nagy része egy szép kiegészítőnek örül a legjobban.

Mikor és kinek vásárolunk?

A férfi válaszadók harmada vásárolt ékszert az elmúlt egy évben, és 58 százalékuk szerintük az ünnepek, évfordulók a megfelelő alkalmak arra, hogy értékesebb ajándékot vegyenek, csak 18 százalékuk mondja azt, hogy bármilyen alkalomra kiváló választás lehet egy szép gyűrű vagy karkötő. A nők kétharmada szerint nincs írott szabály arra nézve, mikor illik ékszert adni, és nem feltétlenül kell alkalmakhoz kötni az ajándékozást. A férfiak közül majdnem az összes válaszadó a párjának, feleségének ad ajándékba ékszert, 5 százalék írta csak, hogy az édesanyjának is vásárolt már. A nők fele a párjától, 20 százalékuk családtagtól kapott leginkább ékszert, de minden negyedik női válaszadó vásárolt már saját magának is kiegészítőt az elmúlt egy évben. Érdekes adat, hogy barátok között kevésbé népszerű az ékszerek ajándékozása, a női kitöltők csupán 4, 5 százaléka mondta, hogy közeli baráttól kapott ilyen jellegű ajándékot.

Miért szeretjük az ékszereket?

A nők 75 százalékának komoly érzelmi kötődése van az ékszereikhez, hiszen sokszor családtagoktól kapott, örökölt darabokról van szó, vagy fontos születésnapokhoz, évfordulókhoz köthetőek. Többségük spontán választ magának ékszert, csak 26 százalék vesz a már meglévő darabokhoz passzoló kiegészítőket. Amikor a férfiak választanak ékszert, akkor 90 százalékuk a minőséget, az időtálló darabokat keresi, mint például a gyémánttal díszített ékszerek. Abban megegyezik a két nem véleménye, hogy a gyémántos kiegészítők nem csak szépen csillognak, de befektetésnek is kiválóak.

„Országról-országra változnak az ékszerválasztási szokások, ahogy haladunk Dél- és Kelet-Európa felé, egyre népszerűbb ajándék lesz akár gyermekek számára is a prémium ékszer. A kutatás megmutatta, hogy Magyarországon nagy hagyománya van az ékszerek ajándékozásának, szeretik a vásárlók a klasszikus darabokat. Az is látszik, hogy egyre nagyobb a nyitottság a színesebb, különlegesebb darabok irányába is, és sokan befektetésként is gondolnak a gyémánt ékszerekre" – mondta el Anda Jurcă, a TEILOR kereskedelmi és termékigazgatója.

Színesedik a kínálat

Ha színekről és a dizájnról van szó, a férfi vásárlók a konzervatívabb, 80 százalékuk a klasszikusabb formájú ékszereket választja, és színes helyett a fehér gyémántokat részesítik előnyben, csak minden harmadik válaszadó nyitna a a színes féldrágakövek és drágakövek felé.

A nők közel fele az arany ékszereket részesíti előnyben, 80 százalékuk pedig ezen belül a gyémánttal díszített darabokat kedveli. Ha gyémántról van szó, akkor 73 százalékuk a klasszikus fehér kövekre szavaz. Amikor drágakövekről kérdezték őket, kiderült, a nők fele a klasszikus darabok mellett már szívesen vásáról színes drágaköveket és féldrágaköveket is. Ma már szerencsére csak a képzelet szabhat határt annak, hogy megtaláljuk álmaink ékszerét, hiszen drágakövekkel, féldrágakövekkel díszített ékszereket már minden színben és méretben találunk az üzletekben.