Az idő előrehaladtával, ahogyan öregszünk, egyre többet kezdünk azon gondolkodni, hogy mi lesz velünk a nyugdíjas éveinkben? Ilyenkor általában nemcsak azon jár az eszünk, hogy vajon hogyan fogunk kinézni, mennyi unokánk lesz, hanem azon is, vajon milyen életszínvonalat tudunk majd fenntartani, ha nyugdíjba vonulunk...

Szerencsére ma már az állami nyugdíjrendszer mellett számos lehetőség áll rendelkezésünkre, ha szeretnénk takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre. Az önkéntes nyugdíjpénztárak, a nyugdíjbiztosítás és a nyugdíj előtakarékossági számla mind olyan módszerek, amelyek segítségével az emberek megalapozhatják anyagi biztonságukat idősebb korukra, ráadásul 20% adójóváírást is kaphatnak a befizetéseik mellé. De vajon mi a különbség a fent említett, három legnépszerűbb nyugdíj célú előtakarékosság között?

Önkéntes nyugdíjpénztár - ÖNYP

Az önkéntes nyugdíjpénztárak olyan pénzintézetek, ahol a tagoknak a saját egyéni számlájukon gyűlnek a befizetéseik, a megtakarításokat pedig a pénzintézet a hozamok érdekében befekteti – főleg hazai részvényekbe és állampapírokba. Az önkéntes nyugdíjpénztárakba befizetett összegek hosszú távon kamatoznak, és nyugdíjas korunkban kifizetéseket biztosítanak.



Az önkéntes nyugdíjpénztárakba történő befizetések adókedvezménnyel járhatnak, ami azt jelenti, hogy a hozamon felül 20% adó-visszatérítést (SZJA-ból) kaphatunk rá – ezt a nyugdíjpénztári számlánkon írják jóvá, így tovább növelve a megtakarításunk összegét, amely maximum évi 150.000 Ft lehet.

Lejárat:

Fontos tudni, hogy az ÖNYP számlánkon összegyűlt tőkét csak és kizárólag a tényleges nyugdíjba vonuláskor lehet felvenni, így, ha a hivatalos nyugdíjkorhatárt megemelik 70 éves korra, akkor a nyugdíjpénztár lejárata is kitolódik és csak 70 éves korunk után jutunk hozzá a megtakarításunkhoz.

Öröklés:

A ÖNYP megtakarításai örökölhetőek, azaz a szerződéskötéskor megjelölt kedvezményezetté/ kedvezményezetteké lesz a megtakarítási számlán összegyűlt pénz, méghozzá hagyatéki eljáráson kívül, adó- és illetékmentesen.

Nyugdíjbiztosítás - NYB

A nyugdíjbiztosítás egy másik lehetőség a nyugdíj-előtakarékosságra. Ez egy biztosítási termék, amelyet biztosítótársaságok kínálnak, és voltaképpen nem más, mint az életbiztosítás egy speciális, kifejezetten nyugdíjcélú változata. Attól függően, hogy hagyományos vagy befektetési egységhez kötött biztosítást kötünk, a biztosító vagy fix, ám alacsonyabb kamatot garantál (hagyományos) vagy nem garantál semmit (befektetési egységhez kötött), így viszont akár egy jóval nagyobb összeget is felhalmozhatunk a megtakarítási számlánkon a kockázatvállalási kedvünk függvényében.

A nyugdíjbiztosításoknál szintén jár a 20% adókedvezmény a befizetések után, amelynek összege maximum évi 130.000 Ft lehet.

Lejárat:

A szerződés élettartama ennél a megtakarítási formánál nem változik: mindig a szerződéskötés napján aktuális nyugdíjkorhatár elérésének időpontja a lejárat dátuma – tehát hiába változik esetlegesen a hivatalos nyugdíjkorhatár, ez a megtakarításunkhoz való hozzájutásunkat nem befolyásolja.

Öröklés:

A nyugdíjbiztosítások esetén a számlán összegyűlt pénz szintén örökölhető, hagyatéki eljáráson kívül, adó- és illetékmentesen, amennyiben a szerződő még életében megjelöli a kedvezményezettet/kedvezményezetteket.

Nyugdíj előtakarékossági számla - NYESZ

A nyugdíj előtakarékossági számla egy olyan értékpapírszámla, amelynél mi magunk választjuk ki a megtakarítási módot és a pénzügyi termékeket, amelyekbe a pénzünket befektetjük. Lényegében tehát egyfajta értékpapír- számla, amelyhez azonban csak akkor férhetünk hozzá, amikor nyugdíjba vonulunk. Ennél a konstrukciónál nincs havi fix összeg, tehát akkor és annyi pénzt fizetünk be a számlára, amikor és amennyit akarunk. Ez nagyon jól hangzik, ám azzal is jár, hogy a befektetett összeget nekünk kell kezelnünk, tehát átváltanunk, kötvényt, részvény, állampapírt venni belőle, majd eladni stb.

A NYESZ-re szintén igényelhető a nyugdíjcélú megtakarítások után járó 20% személyi jövedelemadó jóváírás, amelynek összege maximum évi 100.000 Ft lehet.

Lejárat:

A NYESZ, akárcsak az ÖNYP egy olyan konstrukció, amely a hivatalos nyugdíjkorhatárhoz kötött, tehát ha emelkedik a nyugdíjkorhatár, akkor mi is később juthatunk csak hozzá a megtakarításainkhoz.

Öröklés:

A NYESZ esetében ráadásul nincs lehetőség arra, hogy megadjunk egy vagy több kedvezményezettet, így, bár a megtakarítási számlán összegyűlt pénz örökölhető, csak a hagyományos hagyatéki eljárás után kerülhet az örökség a hivatalos örökös(ök)höz.

