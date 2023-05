New Yorkban, ott élő magyaroknak adott koncertet Peter Srámek, akit a rajongók limuzinnal és koronával fogadtak. Zámbó Krisztiánnál ez kiverte a biztosítékot.

Peter Srámek adta az énekhangját a Zámbó Jimmy életéről szóló sorozatban, ami annyira tetszett a New York-i Jimmy-rajongóknak, hogy meghívták az énekest, hogy adjon nekik koncertet. Ennek Srámek eleget is tett, kiutazott New Yorkba, ahol a néhai Király rajongói limuzinnal és koronával várták őt. Az erről készült fotókat az énekes az Instagram-oldalán mutatta meg.

Ezzel kapcsolatban kereste meg a Bors Zámbó Krisztiánt, aki emondta:

"Tiszteletem az összes Zámbó Jimmy rajongónak, akik hűségesen szeretik aput. Megértem a többieket is, hiszen ők egy űrt akarnak kitölteni Peterrel, de ne felejtsük el, hogy apu az eredeti! A forgásokat, a kézmozdulatokat bárki reprodukálhatja, de soha nem lesz olyan senki, mint ő" - hozzátéve, hogy apja akaratnak és munkásságának ő, Jimmy vérszerinti fia a képviselője, bár nem gondolja magáról, hogy képes lenne apja nyomdokaiba lépni.

A korona és a limuzin Krisztin szerint minden határon túlmegy.

"Azt gondolom, ez már kicsit több a soknál! Nem hinném, hogy ez lenne a tiszteletteljes viselkedés, hogy felteszi a koronát a fejére. Sokan megfeledkeznek, hogy mennyit is dolgozott ezért apám. Őszintén nem akarok többet ezzel a témával foglalkozni, mert túlment egy határon. Nekem ez ennyi volt!" - mondta el gondolatait a legidősebb Zámbó-fiú a lapnak, hozzátéve, hogy Srámek koncertre majd akkor megy, ha az énekes saját számokkal lép fel valahol.