Már a hetedik hónapban van Hosszú Katinka, aki férjével, Gelencsér Mátéval első közös gyermekét várja. A kismama nem babonás, folyamatosan készül és szerzi be a babakelengyét.

Hosszú Katinka tavaly augusztusban mondott igent Gelencsér Máténak, idén márciusban pedig újabb nagy hírt jelentettek be: babát várnak. Világbajnok úszónk hamarosan újabb hírrel is szolgálni fog, férjével nemsokára születendő gyermekük nemét is szeretnék bejelenteni.

A kicsi fogadására folyamatosan készülnek, semmit nem hagynak az utolsó pillanatra.

"Készülődünk, várjuk, hogy érkezzen a babánk. Próbálok utánaolvasni, minél többet megtanulni ezzel kapcsolatban, de az ismerősöktől is sok jó tanácsot, javaslatot hallok. Sosem voltam babonás, ezért apránként mindent beszerzünk, amire a babának szüksége lehet" - mondta el a hot! magazinnak Katinka, aki továbbra is sportol, úszik, ha nem is olyan intenzitással, mint korábban.