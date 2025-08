Erős szél, tojás nagyságú jég és lehűlés: itt a hidegfront

Szombaton tojás nagyságú jég esett Szlovéniában, az intenzív zivatarok a magyar határt is elérték, ezért narancs riasztás lépett életbe a határhoz közeli magyar járásokban. Az ország egész területén csökkent a hőmérséklet, éjszaka több felé záporok, zivatarok voltak - olvasható a Met időjárás-előrejelzése nyomán a Köpönyegen.

Esővel érkezett a hidegfront - így alakul az időjárás

Forrás: Shutterstock

Így alakul a hét első felének időjárása

Vasárnap nap első felében nyugaton és a középső részeken még esett, délután keleten esőre, záporra és zivatarra is számíthatunk a gyakran erősen felhős égből. Nyugaton délután egyre több napsütés is várható. Az északnyugati szél erősödik, és a hőmérséklet 25-27 fok köré csökken, enyhítve a hőséget. Hétfon a napos időszakok mellett a Tiszántúlon, majd az Északi-középhegység területén záporokra, zivatarokra is sor kerülhet. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, és 29 fok körüli értékek várhatók. Kedden visszatér a meleg időjárás, a nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Főleg a nőket viseli meg a hőmérséklet-ingadozás

A mostani nyári időjárás teljesen kiszámíthatatlan, ami az egész hormonháztartásodat is kibillentheti az egyensúlyából. Ezt az extrém hőmérséklet-ingadozást kőkeményen megérzi a női szervezet: gyakoriak a fejfájás, ingerlékenység, alvászavar és vérnyomásproblémák.