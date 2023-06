Juci a Párharc keddi adásában Viczián Vikivel és DR BRS feleségével, Adrival beszélgetett. A téma a féltékenység volt. Juci elárulta, hogy párja, Péter egyáltalán nem féltékeny, azt is elnézné neki, ha megcsalná.

"Nem az, hogy meg van engedve, hanem, hogy ha úgy alakul valami. Annyira nem féltékeny, hogy akkor sem hagyna el, hogy ha megcsalom. Nekem is nagyon fura. Sok-sok időbe került, míg egyáltalán megértettem ezt a gondolkodásmódot. Nekem sem sikerült egyből" - mondta Jucit.

A Ripost megkereste Mischinger Pétert, aki nem tagadta, hogy elhajlási engedélyt adott a menyasszonyának:

"Távol áll tőlem, ami eddig az összes kapcsolatomban problémát jelentett. Amit Juci mondott, igaz! Tudom, ez így kisarkítva nem hangzik jól, nagyon nem. De én ilyen vagyok, ez sok fájdalom utáni döntés! Ha az én szerelmem egy buli hevében lefekszik mással, azért én nem szakítok vele. Voltam már megcsalva, tudom milyen, de már nem bánt. Ha az én kedvesemnek én vagyok a biztos pont az életében, de kikacsint, attól még nem szakítok! Ezt Jucinak is elmondtam a kapcsolatunk elején, eleinte neki is fura volt, de szeret és tudja, hogy én is szeretem!"