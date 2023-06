"A lovakra szeretném szánni az időmet, a fő érdeklődésem is rájuk irányul. Ezzel kapcsolatban szeretném bővíteni a tudásom. A kaszkadőr és a trükklovaglás érdekel, tetszene a filmekben való lovas szereplés, és ha van lehetőség, akkor külföldben is gondolkozom ezen a pályán" - mondta Timi a Blikknek, de ez még nem minden. A szőke szépség is regisztrált az OnlyFansre.

"Beával összebarátkoztunk a műsor után, így lett OnlyFansem, ő mutatta meg. Hallottam róla korábban, de akkor nem foglalkoztam vele. Most úgy gondoltam, hogy megnézem én is, mit lehet ebből kihozni. Vannak olyan képeim, amelyeket Instagramra már soknak érzek, ezért OnlyFansre a merészebb, budoár fotókat töltöm fel. Lesznek erotikusabb képek is. Folyamatban vannak az anyagok, amik takarnak merészebb vonalat is. A lovas fotózást szeretnénk tovább vinni profi fotóssal. Igényes képek várhatóak, vannak terveink bőven Beával is! Feliratkoztak az oldalra olyan férfiak, akik a műsorban is követtek, és örültek, amikor megtaláltak ezen a platformon. Kapok üzenetet bőven" - árulta el Timi, aki jelenleg is szingli, és nem is vágyik párkapcsolatra.