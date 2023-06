Tóth Andi modellkedéssel foglalkozik most, hogy felhagyott az énekléssel. Legújabb képe nagyon pikánsra sikerült.

Sokakat foglalkoztatott, hogy mivel fogja keresni a kenyerét Tóth Andi, miután felhagyott az énekléssel. Kiderült, hogy modellkedésből szeretné eltartani magát és már vannak is felkérései. Az Instagram-sztorijában arról számolt be, hogy a Fashion Street Budapest egyik arca lesz, az ehhez készült fotókból pedig meg is osztott egy képet, amelyen nincs rajta sok ruha.