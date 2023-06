Oké, elmegy a család nyaralni, az 1, esetleg 2 hét. Meg 1-1 hét nagyi. Meg 1 hét keresztszülők. És utána? Az óvodásoknál még hagyján, mert ott csak 5 hetet kell leszervezni, de mi van a sulisokkal, pontosabban a kisiskolásokkal, akiket bizony nem lehet még otthon hagyni? És az iskolaszünet bizony 2.5 hónap... ilyenkor nem marad más, csak a táborozás. Szerencsére ma már rengeteg típusú tábor közül választhatunk attól függően, hogy a gyerek mekkora, mi az érdeklődési köre, és hogy „ottalvós" vagy inkább napközis tábort szeretnénk nézni neki.

A legmenőbb tábortípusok 2023 nyarán

Kézműves táborok

Kezdjük is a sort egy igazi klasszikussal, a kreatív vagy kézműves táborokkal, ahol az egyéni és közös alkotás áll a foglalkozások fókuszában. Lehet szó festésről, rajzolásról, de akár korongozni vagy szőni is megtanulhatnak a gyerekek egy ilyen táborban. Azoknak lehet ideális, akik szeretnek elmélyülni a művészetekben és fontos számukra az ilyesfajta önkifejezés.

Sporttáborok

A sporttáborok szintén hagyományos tábortípusok, amelyeket a mozgás öröme jellemez legjobban. Legyen szó fociról, úszásról, teniszről, pingpongról vagy táncról, minden gyerek számára megtalálható az a sporttábor - és az a mozgásforma -, ahol igazán jól érezheti magát. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek választás lehet, főleg, mert a gyerekeknek lételemük a mozgás.

Nyelvi táborok

A nyelvi táborok szintén nagyon népszerűek mostanság és valóban, ha valami, akkor ez egy igazán hasznos tábortípus, ahol nem csupán jól érzik magukat a gyerekek, de olyan tudással is gazdagodnak, amelyet biztosan kamatoztatni tudnak majd a jövőben. A nyelvi tábor ráadásul minden korosztály számára jó választás lehet, csak arra ügyeljünk, hogy a megfelelő szintű csoportba kerüljön a csemeténk.

Kalandtáborok

Imádja a gyermeked a kalandokat? Akkor az ilyesfajta táborokért élni-halni fog. Nyomozás, felfedezés, időutazás, régészet, varázslatok... csupa izgalom, csupa megoldandó feladat és rejtély. Lehetséges mindezeknek ellenállni? Találjátok meg a számotokra legérdekesebb tematikájú kalandtábort és kezdődjön a küldetés!

Színjátszó/ Drámatábor

Ha a gyermeked fantáziája nem ismer határokat, és a fotel otthon egy sziget, a padló pedig egy lávafolyam, ha imád a gyerek más bőrébe bújni, ha érdekli a színház világa és mindene a közönség tapsa, akkor ez a tábortípus neki szól. Remek móka és sok hasznos színházzal és színészettel kapcsolatos ismeret egy helyen. Kell ennél több?

Főzős táborok

Viszonylag újak a főzőcskézős programot kínáló tábortípusok, amelyek akár már 6 éves kortól is várják a gyerekeket. Itt a kicsik szó szerint belekóstolhatnak a gasztronómia ízletes világába, és a hagyományos fogások mellett olyan ételekkel is megismerkedhetnek, amelyekről eddig talán még soha nem is hallottak. Azonban a főzős táborokban nem csupán enni lehet, hanem a különféle konyhai eszközökkel és folyamatokkal is találkozhatnak a gyerekek – persze csak az életkoruknak megfelelő módon.

Digitális élménytáborok

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk a táborozás legmodernebb fajtáját is, a digitális élménytáborokat, amelyek menő témákban hasznos tudással gazdagítják a gyerekeket. Programozás, robotika, greenbox, online tartalmak készítése, 3D tervezés és nyomtatás, animációk – számtalan információ: digitális tájékozottság és szórakozás egyszerre.

A döntés természetesen nem egyszerű, hiszen amellett, hogy a tábor tematikájának passzolnia kell a gyermek személyiségéhez, a szülőknek egyéb szempontokat is figyelembe kell venniük, mielőtt valamelyik mellett elkötelezik magukat. Reméljük, a cikkünk valamelyest kapaszkodót nyújt a vakáció heteinek megtervezéséhez - kellemes böngészést és felhőtlen nyarat kívánunk.