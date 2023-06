Azonban most több tanulmány is arra jutott, hogy a hajszárítóval történő hajszárítás nem olyan káros, mint ahogyan azt gondolnánk, szóval időnként érdemes hajszárító szünetet tartani, és hagyni, hogy a haj természetes úton száradjon meg. Íme néhány előnye a haj levegőn történő szárításának - és pár tipp, hogy hogyan lehet biztonságosan csinálni.

1. Megőrzi a nedvességet

A haj gyakran kiszárad a szélsőséges időjárás miatt, de a levegőn való szárítás - ellentétben a hővel történő formázással -, segíthet a hajnak jobban megtartani a nedvességet. A hajszárítás hirtelen kiszívja a benne lévő vizet, míg a levegőn való szárítás fokozatosan vonja el a nedvességet. A gyors hajszárítással több nedvességet veszítesz, ami károsodáshoz vezethet.

Tipp: Ha hajszárítást tervezel, érdemes hővédő terméket használni, amely rögzíti a nedvességet. Ha megszáradt a hajad, használj egy számodra szimpatikus hajszérumot a haj hosszabb távú védelméért.

2. Megelőzi a töredezést

Amikor hajszárítóval szárítod a hajad, koncentrált hőt és gyakran fésűt vagy kefét alkalmazol, amelyektől a hajad törékennyé válhat. A levegőn való szárítás ezzel ellentétes folyamat, azonban azt jobb ha tudod, hogy a nedves haj is sérülékeny. A haj erőteljes dörzsölése töredezettséghez vezethet, valamint a nedves haj fésülése is.

Tipp: A nedves haj biztonságos és természetes módon való szárításához préseld ki a tincsekből felesleges vizet. Ajánljuk, hogy használj speciális hajtörölközőt, amely gyorsan felszívja a nedvességet, megakadályozza a korpát és a töredezést. Egyszerűen csavard bele a hajad a törölközőbe, és hagyd, hogy a törölköző tegye a dolgát. Ha úgy tartja kedved, akár hosszabb ideig is így hagyhatod.

3. Védelem a hőtől

Ha nem rendelkezel megfelelő hajápoló termékekkel, amelyek megvédik a hajadat a káros hőhatástól, akkor előnyös lehet a hajadat levegőn szárítani. A legegészségesebb ha hagyod, hogy a hajad természetes módon száradjon hetven-hetvennyolc százalékig, majd kezdd el a hajszárítót a leghidegebb fokozaton hasznelni, 10 cm-re a hajadtól.

+1. Időt spórolhatsz

Lássuk be: néha egyszerűen nincs idő arra, hogy megszárítsd és formázd a hajadat. Ilyen esetben néha csak zuhanyozol és indulás. Arra azonban figyelj, hogy még a nyári szezonban se feküdj le aludni vizes hajjal, ugyanis amikor a hajadon fekszel, akkor a tincseidhez 2nem fér hozzá a levegő", épp ezért akár meg is fázhatsz - még akkor is, ha egyébként 25-30 fok van.