„Amikor kiléptem az utcára, nem éreztem jól magam, mindig hatalmas megfelelési kényszer volt bennem, folyamatosan szorongtam. Itt minden megváltozott. Nem érdekel, hogy áll a hajam, mi van rajtam. Tudok mosolyogni, és ezt az emberek mindig viszonozzák" - mondta Lili a Borsnak. Hozzátette, régen érik már benne a gondolat, hogy más irányba induljon. Arra jutott, hogy stabil életet kell biztosítani magának, így a zenét most kicsit hanyagolja.

"Hétköznapi emberként élem az életemet, dolgozom, nagyon szeretem a munkámat. Vannak zenei terveim is, de még kevés ideje vagyok kint, így nem kezdtem el ezzel foglalkozni. (...) Hosszú távra tervezek, mert végre megtaláltam a helyemet. Élem az életem boldogan, és bár még ki kell alakítanom a baráti körömet, így is minden szuper. Járom a hegyeket, kirándulok a természetben, jövök-megyek folyamatosan, minden megvan, amire szükségem van" - árulta el az énekesnő, aki sokáig anorexiával is küzdött.