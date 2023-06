Ahogy azt korábban megírtuk, Dolly menedzsere működtette azt a gyöngyösi szaporítótelepet, melyről állatvédők rettenetes állapotban lévő, beteg állatokat mentettek ki. Az állatkínzási ügybe az énekesnő is belekeveredett, ám jelezte, hogy semmi köze a tanyán és a menedzserének édesanyjánál történtekhez, sőt, maga is mentett ki 10 kutyát a tanyáról, Pál Ritával pedig megszakította a munkakapcsolatot.

Dolly volt menedzsere ellen állatkínzás miatt indítottak eljárást. A tulajdonában lévő tanyáról elszállított állatokat több állatvédő szervezetnél osztották el, sokan folyamatos orvosi kezelést igényelnek és kapnak azóta is. Több állat Ajkára került, a Vahur Állatvédő Egyesület gondozásába. A szervezet közösségi oldalán pedig egyesével be is mutatták a mentett állatokat. A bejegyzések szerint akad olyan mentett eb, amelyiknek a lábát kellett amputálni, van köztök, amelyiken szemműtétet hajtottak végre.