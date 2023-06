A Barátok közt egykori sztárja 66 éves, de nincs miért panaszkodnia - korát meghazudtolóan karcsú alakját akár a fiatalabbak is megirigyelhetnék. Pláne most, hogy leadott 8 kilót, melyhez még sanyargatnia sem kellett magát.

Ábrahám Edit eégedett jelenlegi alakjával, melyet két hónap diétával ért el. Tovább fogyni már nem nagyon akar, de a formáját mindenképpen szeretné megőrizni.

Rengeteg pozitív visszajelzést kap a megjelenését illetően, ismerősei azt se vették észre, hogy korábban felszedett pár plusz kilót. A színésznő azt mondja, remekül tudja öltözködési trükkökkel elrejteni a nemkívánt párnácskákat. Azaz tudta, mert most már erre sincs szüksége, nem csoda, ha bátran pózol fürdőruhában a BEST magazin címlapján.

„Az ellenkező nemtől mindig is kaptam visszajelzést, de nem a férfiakra akarok hatni, hanem önmagamra. Tudom, hogy hatvan felett már sokan legyintenek rá, ha felszalad rájuk egy kis felesleg, de mivel én színésznő vagyok, így kicsit hiú is. Mióta lefogytam, az önbizalmam is nagyobb lett, mert csinosabbnak látom magam" - mondta el a magazinnak a színésznő, aki azért nem csak maga miatt akar szép lenni.

"Az unokám azt mondta: 'Mama, olyan szép vagy!' Ez annyira jólesett, miatta is csinálom" - mesélte a lapnak Ábrahám Edit, akinek nemrég születetett meg második unokája, Lili.