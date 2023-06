Sárközi Ákosék régóta vágytak egy közös otthonra. Nemrég meg is találták álmaik házát, és belekeztek a felújításba. Úgy érzik, elkalkulálták magukat az árakat illetően.

"Csak nemrég kezdtük, de már többször módosítanunk kellett az elképzeléseinken, vagy épp várni az építőanyagra, a szakemberre" - mondta BEST magazinak Ákos felesége, Évi.

"Még a kezdetek kezdetén készítettünk egy költségvetést, ám – maradjunk annyiban – naivak voltunk... Hátborzongató árak vannak. Szeretném leszögezni, az, hogy híresek vagyunk, még nem jelenti azt, hogy a bőrünk alatt is pénz van" - tette hozzá Ákos.

Az új családi házban a gyerekeknek is meglesz a saját kuckójuk, Évi is kap egy festőtermet, és Ákos motorjainak is lesz egy külön garázs.