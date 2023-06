Meghan Markle-nek nincs szüksége koloncra, ha bulizni indul. Legalábbis ezt állítja Petronella Wyatt brit újságíró, aki a Twitteren amerikai barátaira hivatkozva arról számolt be, hogy Sussex hercegnéje rendszeresen szólóban jelenik meg a kaliforniai partikon. Márpedig igen sokszor vesz részt ilyen eseményeken.

„A Harry és Meghan közelében élő barátaim manapság mindig összefutnak Meghannal a bulikon. Ám furcsa módon hajlamos ilyenkor otthon hagyni Harryt" - írta májusban a Twitteren.

Petronella még sok más "terhelő" váddal is illette Meghant, akit időnként ki is gúnyol, amiért mindenféle díjakat kap és vesz át. Egy alkalommal azt írta: „Fennáll a veszélye, hogy Einsteint és Nelson Mandelát is megelőzi".

Nyilvánvaló, hogy a brit hölgy nem szívleli Markle-t, bár az is tény, hogy mostanában változni látszik a narratíva, és míg korábban az egymáshoz ragaszkodó álompárról szóltak a hírek, manapság inkább arról cikkeznek a nemzetközi sajtóban, hogy romokban a házasságuk, Harry titkos szállodai szobát tart fenn magának, és még az is felmerült, hogy esetleg hazaköltözik az Egyesült Királyságba.

Hogy a pletykákból mi igaz, az majd később derül ki, de ahogy mondani szokás, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.