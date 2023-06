Harry herceg és Meghan Markle azt tervezheti, hogy visszaköltöznek az Egyesült Királyságba – állította egy volt királyi komornyik. Károly király volt alkalmazottja, Grant Harrold azt mondja, hogy a sussexi hercegi pár ingatlanvásárlással szeretne bázist létrehozni magának Nagy-Britanniában, azért, hogy gyakrabban látohathassanak haza.

A komornyik szerint Meghan ugyan nem szívesen élne Angliában, tekintve, hogy a családja az USA-ban van, de Harry több időt szeretne a családjával tölteni, hiszen az ők Nagy-Britanniában élnek, és Grant úgy gondolja, hogy kapcsolata a hazájával túl szoros ahhoz, hogy a herceg megszakítsa. Így, ha nem is most azonnal, de még azt is el tudja képzelni, hogy III. Kéroly fiatalabbik fia egyszer hazaköltözik a királyságba - írja a Mirror.