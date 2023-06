2023 nyara már a nyakunkban liheg, még akkor is, ha az időjárás nem annyira engedi, hogy átérezzük ezt. A nehéz pulóvereket már mindenki elpakolta, rajtra készen állnak a könnyű, légies darabok. Ha már alig várod, hogy szoknyát viselhess, a cikkünk neked szól! Mutatjuk, mi lesz idén nyáron trendi, és azt is, hogy mi nem.

Jön a hosszú farmerszoknya, búcsúzik a pliszírozott szoknya

A maxiszoknyák egy ideje visszakúsztak a kifutókra és az üzletekbe, a hosszú farmerszoknya pedig már ősszel is nagyon keresett volt. Nem csoda, ezt a darabot ugyanis tavasszal és nyáron is szuperül ki lehet használni: viselhetjük vékony pulcsikkal és csizmával, de elegánsabb blúzokkal is. A sokoldalú farmerszoknya idén nyáron egyértelműen átveszi a pliszírozott szoknya helyét a dobogón.

Jön a zsebes cargo szoknya, búcsúzik a harangszoknya

2023 nyarán a cargo nadrágok mellett a zsebes szoknyák is nagyon népszerűek lesznek. A minitől a maxiig minden változatban megtalálhatjuk ezeket az üzletek polcain. A fazont a brit hadsereg funkcionális ruházata ihlette. A szuperkényelmes cargo szoknyát bármilyen felsővel viselhetjük, és a legjobb az, hogy inggel vagy blúzzal az irodába is tökéletes viselet. A zsebes szoknyák letaszították a harang fazonú darabokat a dobogó második fokáról.

Jön a midi szoknya, búcsúzik a mini

Az elmúlt években a miniszoknyák rendkívül népszerűek voltak, az idejük azonban lejárt. 2023 nyara a midi szoknyáké! Legyen szó mintás, egyszínű, bőr, tweed vagy magas derekú darabokról, a vádliig érő szoknyák uralni fogják a szezont. A fazon rendkívül jól kombinálható, hétköznapokon viselhetjük tornacipővel vagy loaferrel, magassarkúval pedig megállja a helyét az irodában vagy egy randin is.