Horváth Éva már nagyon várta, hogy hazaérkezzenek, végre legyen egy kis ideje magára és el tudjon menni kicsit feltöltődni, szépülni. Ehhez azonban pontos logisztikára van szükség, kisebbik fiával ugyanis nem tud elmenni sehova.

"Alex nagyon aktív, a fodrászhoz sem tudok elmenni vele, mert lebontja a szalont" - mondta nevetve a Ripostnak Éva, majd hozzátette, hogy a rokonok sem mindig bírnak el vele.

"Szerettem is volna éppen ezért, ha hazajön velünk a balinéz bébiszittere, de hát neki is családja van kint. De persze tudtam, hogy itthon majd jönnek a rokonok, akik régóta nem látták a gyerekeket, és szívesen vigyáznak rájuk, míg én elmegyek fodrászhoz, kozmetikushoz. Hát nekik is feladta a leckét Alex, a család végül sírva könyörgött, hogy menjek haza. Ettől függetlenül is imádnivaló gyerkőc, de még rajtam és az édesapján is ki tud fogni. Nagyon más személyiség a két fiam, de ez így van jól" - magyarázta Éva.