Léteznek igazán különleges városok a világon, de olyan biztosan nincs még egy, mint amilyen a dél-kínai Heng folyó partján megbújó Jencsin (Yanjin). Ez a település a világ legkeskenyebb városa: 5 kilométer hosszú, és - itt jön a lényeg - helyenként mindössze 30 méter széles. A Travelo arról is ír: csupán egyetlen főút halad át a ma már 400 ezer lakosú városon.

Mintha egy fantasztikus film képkockáit látnánk, úgy fest Jencsin elképesztő a panorámája. A magas hegyekkel, dzsungelekkel körülvett település két partját látványos hidak kötik össze a magasban.

A városka egyedülálló formáját annak köszönheti, hogy fejlődése során a meredek hegyoldalak közé „szorult", nem tudott oldalra terjeszkedni. Ezért van az, hogy a legkeskenyebb pontján 30 méter széles, de legszélesebb részénél is alig több mint 300 méter.

A városban mindössze két utca fut végig a folyó mindkét oldalán; a házak többségét cölöpökre építették, hogy megvédjék azokat az árvíztől.

De miért is szeretne bárki is egy ilyen szűk városban élni? – teszi fel a kérdést a Travelo. Az biztos, hogy a terület évszázadok óta lakott, és a szűk hely találékonnyá tette lakosait. Régen a halottaikat sem tudták földbe temetni, így a sziklafalakba vertek ékeket, és azokon helyezték el az egyszerű fából készült koporsókat: ezek némelyike még ma is látható.

A különleges városról lenyűgöző felvételeket láthatsz ebben a videóban: