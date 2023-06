Több kommentelő is észrevette a szembetűnő változást, hogy Berki Mazsi hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt hónapokban: teljesen kicserélték Berki Krisztián özvegyét.

Nem titok, hogy Berki Mazsi a kislányával az új párjához költözött Székesfehérvárra. Mióta elhagyta Budapestet teljesen kicserélték az anyukát, a kommentelők is észrevették, hogy sokkal jobb a kisugárzása, mint korábban.

Többen azt írták, hogy valójában azután változott pozitívan Mazsi, mióta Krisztián elhunyt - szúrta ki a Bors.

"Amióta csóri Krisztian meghalt, egyre jobban néz ki ez a nő"

"Gáz ilyet írni, de totál ez ugrik be nekem is minden képéről! És itt nem a csöcsműtétre meg a szájtöltésre gondolok, hanem hogy összességében kiegyensúlyozottabb hatást kelt, mint korábban. A Mazsi valszeg olyan, amilyen, nem mentegetni akarom a magamutogatását, de a Berkivel való kapcsolata borzalmas hatással lehetett rá, most tuti jobb állapotban van" - írták a kommentelők a Reddit oldalán.