Az idei nyáron a körömdivat különösen izgalmas és sokszínű, a hosszúság, a forma, a színek és a minták tekintetében is, szóval egészen biztosak vagyunk abban, hogy mindenki megtalálja azt, ami divatos és egyben a saját stílusának is megfelelő.

Hosszúság és forma

Az idei nyáron a körömdivatban a természetesség és a praktikum dominál. A közepes hosszúságú körmök a legnépszerűbbek, hiszen ezek nem csupán szépek, de nem gátolnak minket a mindennapi tevékenységeink elvégzésében sem. Az alakzatok között a lekerekített vagy enyhén mandula alakú körmök a legtrendibbek, amelyek egyszerre modernek és elegánsak.

Árnyalatok

Bátran kijelenthetjük, hogy az idei nyár sokszínű lesz a körmök tekintetében is. Szinte törvényszerű, hogy ezekben a hónapokban előkerüljenek az élénk, vibráló árnyalatok, mint az UV zöld vagy a neonsárga, amelyek szinte világítanak a szikrázó napsütésben. Ugyanakkor azoknak sem kell megrémülniük, akik inkább a szelídebb vonalat képviselik, mert a rózsaszín is igazi favoritnak számít most, legyen az élénk vagy pasztell árnyalatú. Apropó pasztell, ezt is nyugodtan kipróbálhatjuk az idén, mert ezek is tökéletesen illeszkednek a nyár energikus hangulatához. Pont úgy, ahogyan az élénk narancs, a türkiz, a citromsárga vagy éppen a színátmenetes „szivárványkörmök".

Minták és díszítések

Az idei nyáron a minták és díszítések terén a lehetőségek szinte végtelenek. A virágokat és gyümölcsöket ábrázoló minták mindig divatosak ezekben a hónapokban, ez az idei évben sem lesz másképpen, de a geometrikus alakzatok szintén nagyon trendik. Míg előbbiek romantikus, bohókás, addig utóbbiak modern és letisztult hatást kölcsönöznek a körmöknek, de akár keverhetjük is a kettőt az eklektika jegyében.

Természetesen a francia manikűr sem megy ki a divatból, ám a nyárhoz igazodva, akkor lesz a legtrendibb, ha színes körömvégekkel kérjük, sőt akár azt is kipróbálhatjuk, milyen az, amikor minden körmünk más-más színben pompázik.

Ha pedig igazán merészek vagyunk, akkor próbáljuk ki a leopárdmintás vagy zebracsíkos körmöket – állati lesz a hatás!

Díszítés terén szintén elengedhetjük a fantáziánkat: jöhetnek a strasszok és kristályok, de krómos, fémes hatással is feldobhatjuk a körmeinket, ha kevésbé szeretjük a köveket, de vágyunk némi csillogásra. Sőt akár arany lapocskákat és „szilánkokat" is kérhetünk díszítésnek, hiszen ezek szinte megbolondítják az egyszerűbb körmöket, arról nem is szólva, hogy igazán újhullámos hatást keltenek.

Összességében, az idei nyáron a körömdivat a természetességre és a praktikumra épül, mégsem nélkülözi a feltűnő és néha meghökkentő elemeket sem, szóval nem kell visszafognunk magunkat, bátran merüljünk el a különböző árnyalatok, minták, formák, díszítések világában és engedjük, hogy ez a nyár igazán színes és izgalmas legyen.