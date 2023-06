Dancs Annamarit, a Budapesti Operettszínház énekes-színésznőjét kellemes emlékek kötik Hajdúszoboszlóhoz, többször járt már a városban. Idén június elején is szívesen jött vissza feltöltődni és egyben koncertet is adott a rajongói számára. A színésznő a családjával érkezett az Alföld legnépszerűbb üdülővárosába, ahol a munka mellett kikapcsolódásra is bőven volt lehetőségük.

A színésznő számára fontos volt, hogy olyan koncertet adjon a hajdúszoboszlói lakosok és a turisták számára, amely interaktív, ugyanis szerette volna közelebbről is megismerni a közönséget. Szinte a semmiből, már a koncert kezdete előtt negyedórával elkezdtek gyülekezni az emberek a Szent István Parkban, akik között különféle korosztályok tagjai voltak jelen. Ennek alapján Annamari egy olyan repertoárral készült, amelyben retró slágerek, operettdallamok és néhány saját dal is szerepelt: így mindenki talált kedvére valót.

Az külön öröm volt a számára, hogy nagyon sok erdélyi és más külföldi országból érkező turista is érdeklődött a koncertje iránt.

"Erdélyben szinte nincs olyan település, ahol ne léptem volna fel az elmúlt 27 évben. Tehát az, hogy erdélyiekkel is találkoztam, valójában egy visszaigazolás volt, jólesett, hogy még mindig emlékeznek rám, még mindig mosolyogva jönnek oda, és emlegetik, hogy egy 10-20 évvel ezelőtti koncertemen is ott voltak, és akkor, illetve most is milyen jól érezték magukat. Ugyanolyan lelkesen tapsoltak, mint annak idején. Az egész koncertem egy időutazás, és ugyanakkor egy lelki töltődés is volt mindannyiunk számára" – mesélte boldogan Annamari.

Az erdélyi származású énekesnő, aki májusban mondta ki a boldogító igent, bár sok helyen járt már a világban, meglepődött, hogy a város milyen rendezett, szép és teljes mértékben turistabarát, ráadásul a gasztronómiája sem utolsó.

"Jó volt egy kicsit kirándulni, turistáskodni a családommal. Hajdúszoboszlónak megvan az a varázsa, hogy az ember teljesen ellazulhat, feltöltődhet, kikapcsolódhat. A szállodában a férjem meg is jegyezte, hogy milyen jól esik neki pihenni, végre nem kell sehova rohanni. Amikor a medencénél pihentünk, és néztük a fiamat, ahogy felszabadultan játszik, az nekünk is valóságos feltöltődés volt" – magyarázta a színésznő, akinek kisfia a vízi élmények után a pedálos gokartot, a kisautózást, a játszóterezést és a kishajóúsztatást is kipróbálta.

Hajdúszoboszló igazi üdülőváros, híres fürdője, a Hungarospa fürdőkomplexum, a legnagyobb Európában. Elismertségét gyógyhatású vizének köszönheti, ismertsége pedig változatos szolgáltatás-kínálatának jóvoltából folyamatosan növekszik: a felüdülőhely egész évben várja a látogatókat.

A Hungarospa fürdőkomplexum legújabb része a Prémium Zóna, ami egy szabadtéri wellness fürdőhely: 2500 négyzetméteres vízfelülettel várja a vendégeket. Az új szekció, ami akár ezer embert is fogadhat, egy igazi világ körüli utazás élményét nyújtja: az egyik medencében, amit a Plitvicei-tavak inspiráltak, található egy vízesés, a másikban pedig a jakuzzik galériákra helyezve idézik fel az Amazonas hangulatát. A Tahiti-medencében még egy vízibár is helyet kapott. Emellett van egy sodrófolyosós medence, pezsgőágy és gyerekmedence is. Érdemes felfedezni a "wellness sziget" ételkínálatát is, ahol többféle prémium menü közül lehet választani.

Hajdúszoboszló nemcsak a fürdő miatt érdemel látogatást, hanem kulturális látnivalói miatt is. A Gyógyfürdő mellett található a gyönyörűen felújított Mátyás király sétány, amely a város turisztikai főutcája és a Szent István park, ahol sok élménypont teszi egyedivé a sétát.

A szállodák, vendéglátóhelyek teraszain megpihenve, igazi „szoboszlói" különlegességeket is fogyaszthatnak a látogatók. A város történelmi központjában számos épület mesél a hajdúvárosi múltról, a Bocskai István Múzeum pedig kincseket rejt. Itt található Bocskai fejedelem koronájának, jogarának nemes és hitelesített másolatai, továbbá modern és kortárs képzőművészeti gyűjtemények is megtekinthetők a múzeumi épületekben.

A városban többféle nyári program és esemény várja a látogatókat, beleértve musical-előadásokat, koncerteket, gyermekanimációkat és sporteseményeket is. Ezeken felül számos fesztivál is színesíti az eseménynaptárt, ilyen például a Szoboszlói Art-Food Fesztivál, a Szoboszlói Folkhétvége és az AEROfest repülőnap.

