Shane Tusup szerelmesebb, mint valaha – írta meg a Bors Online. Az egykori úszóedző úgy érzi, megtalálta élete párját Viki személyében, akivel egyébként szakmai kapcsolatnak indult a dolog: edzőként kísérte el a lányt tavaly egy fitneszvilágbajnokságra Dél-Koreába, ám ahogy az a romantikus filmekben lenni szokott, végül egymásra találtak.

A kommentelőknek azonban – hívja fel a figyelmet a lap - ezúttal is megvan a véleménye...

Vikit a kommentelők egy része Shane exmenyasszonyához, Szabó Zsófihoz hasonlította. Szerintük akár még testvérek is lehetnének...

„Tiszta Zsófi... Tesók is lehetnének!"; „Szerintem is Szabó Zsófi 2.0. Mármint maga a nőtípus" – folyt az eszmecsere. Mások szerint pedig nincs közöttük semmi hasonlóság: „Egyáltalán nem hasonlítanak... A lényeg, hogy legyenek boldogok, szerintem szép pár. Ami meg a múltban volt, azt le kell zárni".

Shane Tusup és kedvese a hot! magazinnak meséltek először a szerelmükről, ami, mint mondják, napról napra erősebb köztük. Az edző már azt is elárulta: a gyönyörű Vikivel már össze is költöztek, vele képzeli el a jövőjét, sőt: közös családról is álmodoznak.