Micsoda véletlen! Harry és Meghan vendégül látták Brooklyn Beckhamet és Nicola Peltz-et

Harry herceg és Meghan Markle montecitói otthonukban vendégül látták Brooklyn Beckhamet és Nicola Peltz-et, a közös vacsora azonban nem csupán egy egyszerű baráti összejövetel volt. A Page Six értesülései szerint más VIP vendégek és filmes szakemberek is jelen voltak. Bennfentesek szerint Brooklyn és Nicola nagyon élvezték a társaságot, különösen kedvesnek, gondoskodónak és nagylelkűnek találták Sussex hercegét és hercegnéjét.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Harry hercegéknél vendégeskedtek

Forrás: AFP

Harry és Meghan nagyon kedves volt Brookly Beckhammel és Nicola Peltz-cel

A People magazin úgy tudja, hogy a Harry herceg és Meghan Markle nem közvetlenül hívta meg Brooklyn Beckhament és Nicola Peltz-et, közvetve kerültek a társaságba, ám Harry nagyon is tisztában van a Beckham családon belüli feszültségekkel. Állítólag fel is ajánlotta Brooklynnak a teljes támogatását, mert úgy látja, hasonló családi problémákon ment keresztül. A sussexiek nagyon kedvesek és figyelmesek voltak a fiatal házaspárral. Nicola Peltz és Meghan Markle is közös nevezőre kerültek.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham csúnyán összevesztek David Beckhammel és Victoriával. A Beckham szülők nem akarják, hogy menyük, Nicola Peltz, belekeveredjen a családi ügyekbe. Peltz maga is nyilvánosan elmondta, hogy elege van abból, hogy férje szülei „verbálisan bántalmazzák” őt, és több alkalommal „nárcisztikusnak” és „mérgezőnek” nevezték őket.