Íme, a lista! Ők azok a hírességek, akiknek a neve felmerült Sean Diddy Combs perében

A New York-i szövetségi bíróságon május 5-én kezdődött Sean Diddy Combs szexkereskedelemmel kapcsolatos pere, és azóta számos híresség neve elhangzott az üggyel kapcsolatban. Bár egyiküket sem vádolják bűncselekménnyel, mégis szerepet kaptak a perben. Lássuk a listát, kiknek volt köze Diddy hatalmas bulijaihoz.

Sean Diddy Combs

Forrás: Getty Images

Ők azok a hírességek, akiknek a neve felmerült Sean Diddy Combs perében

Kanye West

A per kezdetén Kanye West neve is szóba került, aki Combs mellett állt, amikor a zenei mogult 2024 szeptemberében letartóztatták. Westet nem vádolták meg semmivel, és továbbra is úgy tűnik, hogy jóban maradt Diddyvel. Kanye egy új dalt is kiadott azóta, amelyben lánya, North West és Sean Combs is közreműködtek. A közösségi médiában megosztott egy telefonbeszélgetést, amelyben Combs figyelmeztette, hogy legyen óvatos azokkal, akik ártani próbálnak neki.

Mike Myers

Mike Myers neve is elhangzott az ügy kapcsán, de őt sem vádolják semmivel, és azt sem teljesen tiszta, hogy milyen a kapcsolatuk P Diddyvel.

Michelle Williams

Michelle Williams neve is szóba került az esküdtszéki meghallgatás során. A Destiny's Child volt tagját nem vádolják bűncselekménnyel, és azt sem tudni egyelőre, hogy milyen szerepe van a perben.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan neve, ő is kapcsolatban állt Cassandra Ventura énekesnővel, aki a napokban tett vallomást Diddy ellen.

Michael B. Jordan

Forrás: Getty Images Europe

Cassie Ventura

Cassie Ventura, Combs volt barátnője május 13-án tanúként lépett a bíróság elé. A Me & U című sláger énekesnője részletesen beszélt a 2007 és 2018 között tartó kapcsolatukról. Elmondta, hogy Combs részt vett a „Freak-Offs” nevű drogos szexpartikon. Ventura azt állította, hogy Combs többször is bántalmazta őt, és bemutatott egy vágatlan videót, amelyen bántalmazza őt.

Kim Porter

Kim Porter, Combs néhai párja szintén szóba került Ventura vallomása során. Ventura elmondta, hogy kapcsolata Combsszal jóval azelőtt kezdődött, hogy az 2007-ben nyilvánosságra került volna. Cassandra Ventura szerint Sean Combs nem akarta, hogy a családja megtudja, együtt vannak. Kim Porter és Combs három közös gyermeket neveltek, az asszony 2018-ban elhunyt tüdőgyulladás következtében.