"Mondhatom, hogy életemben először érzem azt, hogy egyszerűen könnyű és természetes minden együtt: olyan, mintha egész életünkben ismertük volna egymást. Viki mellett tényleg önmagam lehetek, nem kell attól tartanom, hogy nevetségessé teszem magam" – nyilatkozta Shane a Hot! magazinnak.

"Az első randink és az első csók is a Citadellán történt, majd elvitt egy másodikra is. Életem legjobb randiélménye volt a levegőben! Megérkeztünk autóval egy kihalt mező közepére, ahol egyszer csak megjelent egy ember, és megkérdezte: „Ti jöttetek repülni?". Kiderült, hogy hőlégballonozni fogunk! Az akrobatikában is magasra ugrunk, ezért nem félek a levegőben, nagyon élveztem, utána pedig vacsorával folytattuk" – mesélte Viki.

Hozzátették, olyannyira egymásra találtak, hogy cseppet sem bánják, hogy szinte mindent együtt csinálnak. Mindkettejük számára így a természetes, inkább azt furcsállnák, ha nem lennének egymás közelében.

"Együtt edzünk, együtt dolgozunk. Hatkor már az edzőteremben kezdünk együtt, ez az egyik nagy közös pont az életünkben, hisz ezzel indult a kapcsolatunk is. Utána átöltözünk, és indulunk az irodá-ba, a vizuális tervezésben segítek neki. Utána együtt megyünk haza is. Szinte minden napunk szorosan egymás mellett telik" – tette hozzá Viki, és azt is elárulta, az is egyértelmű volt, hogy összeköltöznek.

