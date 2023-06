A lisszaboni székhelyű szervezet szerint erőteljesebb politikai intézkedésekre és az egészségügyi, illetve kábítószerügyi szolgáltatások megerősítésére lenne szükség az olyan új pszichoaktív drogok miatt, amelyek akár mérgezéshez vagy halálhoz is vezethetnek.

Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója kiemelte, hogy manapság szinte már minden pszichoaktív hatású szert lehet kábítószerként is használni. Vannak olyan szerek, amelyek tévesen felcímkézve vagy más anyagokkal keverve kerülnek piacra, köztük például szintetikus kannabinoidok, katinonok és opioidok. A szervezet 2022 végén nagyjából 930 új pszichoaktív anyagot tartott számon.

Az EMCDDA arra intett, hogy az újonnan előállított szintetikus drogok fogyasztóit nagyobb eséllyel fenyegeti valamilyen egészségkárosító hatás, akár mérgezés vagy halálozás is. Az új szerek a már ismert drogokhoz hasonló formában - porként vagy pirulaként - kerülnek piacra, és a felhasználók sokszor nincsenek is tudatában annak, hogy pontosan mit vesznek be.

A szervezet megjegyezte, hogy bizonyos uniós országokban a szükségesnél kevesebb pénzt fordítanak a kábítószerhasználat káros hatásainak enyhítésére. Nagyon aggasztónak tartja, hogy az Európában manapság fogyasztott kábítószerek a korábbiaknál még sokkal jobban károsítják az egészséget.