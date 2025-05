Így néznek ki 20 évvel idősebben a Disney-hercegek: John Smith-t még mindig elfogadnánk

Mi történt a Disney-hercegekkel a boldogan éltek, míg meg nem haltak után? Nos, a képeket elnézve, jó pár életközepi válság!

A Disney-hercegek sem maradnak örökké fiatalok.

A legsármosabb Disney-hercegek 20 évvel később

Amikor a valóság arcon vág

Bármennyire is hittünk benne gyerekként, hogy a hercegeink örökké fiatalok és jóképűek lesznek, az idő bizony még meseországban is telik. De biztos, hogy ez baj? Hiszen ha Mark Darcy úgy szerette Bridget Jonest, ahogy volt, akkor mi is megtalálhatjuk a szépséget az őszes homlokokban, a kopasz foltokban és a cuki pocakokban, nem?

Hiszen az élet még a Disney-hősöket sem kímélte, és nekik is szembesülniük kellett azzal, hogy egy kardcsapás és egy csábító mosoly már nem elég ahhoz, hogy lenyűgözzék a szívük hölgyét.

Lássuk, hogyan festenek az egykori Disney-hercegek 20 évvel idősebben!

1. Aladdin

Aladdin anno.

Úgy tűnik, a lopás, mint foglalkozás nem túl kifizetődő életmód, ami meg is látszik a szebb napokat is látott Aladdinon: nyúzottnak és kimerültnek tűnik. Hol van már az a csibészes mosoly és az életerő?!

Aladdin napjainkban.

2. Hercules

Hercules anno.

A csodafickó egészen jó formában van, azonban látszik, hogy az évek során valószínűleg kevés szörnyet kellett legyőznie: arckontúrjai néhol eléggé elmosódtak.

Hercules napjainkban.

3. Szörnyeteg

A Szörnyeteg anno.

Belle már az emberré alakulása után sem volt különösebben lenyűgözve a Szörnyeteg kinézetétől (láttuk azt a tekintetet!), szóval valószínűleg napjainkban sem vágná hanyatt magát kedvenc exszőrmókunktól.

A Szörnyeteg napjainkban.

4. Erik

Erik herceg anno.

Erik herceg olyan, mint a jó bor és ezt minden bizonnyal Ariel is előre látta, nem véletlenül adta oda a hangját és az uszonyát a még ötveneséként is sármos hercegért.

Erik herceg napjainkban.

5. John Smith

John Smith anno.

John Smith pontosan olyan megbízhatónak és erősnek néz ki, mint 20 évvel ezelőtt: bár fogtak rajta az évek, azért Pocahontas a mai napig elégedett lehet!