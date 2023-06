Bács Ferenc a halála előtti 10 évben nem találkozott lányával és unokájával, mely Bács Kati szerint sem rajta sem a fián nem múlt, úgy véli, erről kizárólag apja özvegye, Edina tehet, aki rajongóból lett feleség.

A néhai színész egyik vol kollégája a Blikknek azt mondta, hogy a vita Bács egykori Kurucles környéki lakása, mely akár több mint százmillió forintot is érhet, tekintve, hogy a II. kerületnek azon a részén milliós négyzetméteráraktól lehet lakást vásárolni.

Bács Kati korábban a Bestnek mesélte el, hogy amíg csak a barátnője volt Edina az édesapjának, addig hetente egyszer eyütt ebédeltek négyesben, a fiával, ám miután összehzasodtak, a közös programok elmaradtak.

„Mielőtt elvette Edinát, évekig jóban voltunk velük. Hetente látogattak meg minket az otthonomban, ahol a fiammal éltem, együtt ebédeltünk, közös programokat csináltunk. Aztán egyszer csak egyedül jött, majd idegesen azt mondta, 'megnősültem, feleségül vettem Edinát', végül elrohant. Ezután elmaradtak a közös ebédek, a programok, és – sajnos – az utolsó éveiben már nem is találkoztunk" - mesélte akkor a néhai színész lánya, aki azt is elárulta, hogy ezek után apja házassági szerződést írta alá a feleségével, hogy így zárják ki lányát az öröklésből, ám a jog szerint a kötlees részt így is meg kellene kapnia.

A Blikk által megkérdezett jogász azt mondta:

"Az egyenes ági leszármazottat alapvetően megilleti a köteles rész, ami az örökség egyharmada. Abban az esetben zárható ki az örökségből, ha az örökhagyó hivatalos formában, a végrendeletében kitagadja az illetőt. Ehhez a jog szerint komoly indokok szükségesek, de manapság már az is kitagadási oknak számít, ha a leszármazott nem tartotta a kapcsolatot az örökhagyóval, nem foglalkozott vele" - magyarázta el dr. Hyross Virág, hozzátéve, hogy ha életében házastársának ajndékozza valaki az ingatlanát, akkor utána az a halála után már nem képezi a hagyaték részét.