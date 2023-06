Nápoly

Nápolyba szinte minden nap indulnak repülőjáratok Budapestről, a repülési idő kb. 1,5 óra, így gyorsan Olaszországban találhatjuk magunkat. A repülőtér közel van a központhoz, és mindössze 5 Euroért egy közvetlen buszjárat visz minket oda, így nem feltétlenül szükséges taxiba szállni. A központi pályaudvarról metróval szinte bárhová el lehet jutni, így kedvez azoknak, akik olcsón szeretnek közlekedni.

Nápolyt látni és meghalni" - hangzik a mondás, és bár mindenképpen érdemes megnézni, azért arra készüljünk fel, hogy egy hangos, zsúfolt és koszos nagyváros, aminek ugyan megvan a különleges hangulata, de nem az a klasszikusan szép hely. Ami biztos, hogy nagyon jókat ehetünk az Amalfi-parthoz képest kedvező áron, és a legtöbb híres település hajóval könnyen elérhető innen. Azonban, ha valaki nem szeret hajózni, akkor vagy befizet egy buszos utazásra, vagy vonattal és busszal közelítheti meg Amalfi-part gyöngyszemeit, ami hosszadalmas és fárasztó.

Positano

Positano Amalfi-part talán leglátogatottabb települése, az influenszerek egyik kedvenc fotóhelyszíne, mely UNESCO világörökség is egyben. A bájos kisváros egy meredek hegyoldalba épült, színes házai, kacskaringós, szűk utcái rengeteg turistát vonzanak ide. A településnek még egy strandja is van, ami, bár szép fekvésű, de meglehetősen zsúfolt. Positano a legegyszerűbben hajóval közelíthető meg, de azoknak sem kell lemondani róla, akik nem szívesen szállnak vízre. Sorrento és Salerno felől is indulnak SITA buszok, melyekkel az egész Amalfi-part felfedezhető. Ami azonban nem szerepel az útikönyvekben, hogy a buszoknál hosszú sorok kígyóznak, így egyáltalán nem biztos, hogy felférünk rájuk, vagy ha igen, akkor nem ritka, hogy végig kell állnunk a minimum egy órás, szerpentines utat. Azt is fontos tudni, hogy mivel Positano egy hegyoldalba épült, így sok lépcsőn kell le- és felmennünk, ha be akarjuk járni.

Amalfi

Amalfi is hajóval közelíthető meg a legegyszerűbben, vagy Salernoból busszal: az út nagyjából 1.5 órát vesz igénybe. A buszozás nagy előnye, hogy szemügyre vehetjük a környező kis településeket, illetve elképesztő a kilátás a meredek hegyoldalról. Az is egyedülálló élmény, hogyan fér el két busz egymás mellett a szűk, kacskaringós úton és hogyan tolatnak vissza halálra vált arccal a turisták a kanyarban. Az biztos, hogy csak erős idegzetű, rutinos vezetők béreljenek itt autót - ha valaki mindenáron egyénileg akarja bejárni a partot, inkább a robogó ajánlott. Amalfi hasonló Positanohoz, gyönyörű, ugyanakkor kevésbé meredek és talán könnyebben bejárható. Ráadásul átsétálhatunk a közeli Atraniba, ami Olaszország legkisebb önálló települése.

Ravello

Ravelloba nincsen hajó vagy direkt buszjárat, ha ide szeretnénk ellátogatni, akkor Amalfiba kell először eljutnunk, és onnan még egy fél órás buszozásra kell számítani. Azonban az is előfordulhat, hogy az egyik utat lezárják, és a 30 percből 1 óra 40 perc lesz. Ravello azonban minden utazást megér, a Rofolo-villából és annak kertjéből lélegzetelállító kilátás nyílik az Amalfi-partra.

Pompeji

Ha Nápolyban szállunk meg, érdemes ellátogatni Pompejibe, mely Nápolyból vonattal könnyen megközelíthető. Pompeji egy gazdag város volt, melyet i.sz. 79-ben a Vezúv kitörése pusztított el. A hiedelmekkel ellentétben nem a láva ölte meg a lakosokat, hanem a hamu és lapilli, mely vastag rétegben temette be a várost. Ide ellátogatni felér egy időutazással, olyan, mintha egy romos szellemvárosban sétálnánk, a legmegrázóbb azonban talán az, hogy láthatjuk a menekülő emberek holttesteit, ahogy betemette és konzerválta őket a hamu.