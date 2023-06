Kriszta azt írja, sokáig hezitált, megossza-e a fotót, mert bár büszke magára és az elért eredményre, tudta, hogy sokan leszólják majd izmos teste miatt, Végül úgy döntött, nincs mit szégyellnie, és kirakta magáról a képet. És milyen jól tette. Mert bár tény, hogy csupa izom, de ez inkább lehet motiváló sok férfi és nő számára, mint gúnyolódás tárgya. Bár Polgár Kriszta úgy gondolja, véleménye mindenkinek lehet, csak érdemes elgondolkdni azon, mire alapozza azt.

"Szeretem látni a munkám gyümölcsét. Még akkor is ha néha talicskán kell kb betolni a terembe. És mivel a nyáron végre igazi ételeket ehetek, úgysem így fogok kinézni, hát megörökítettem most.

Mindenesetre most büszkeséget érzek. Hogy tisztán, mindenféle segédeszköz nélkül (egyedül kétnaponta fehérjepor) elérem amit kitűztem" - írta a fotóhoz, hozzátéve, hogy ne ijdejen meg senki, egyáltalán nem sovány: 172 entiméteres magasságához 58 kg.