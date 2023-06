Bikinis fotót posztolt Bíró Ica. Az első igazán meleg napon kifeküdt a kertjébe napozni, ekkor készített magáról egy dekoltázshangsúlyos képet.

"Igen... Mostani kerti kép, napozás közben, tegnapelőtt szelfiztem" - kommentálta a fotót, ami alatt elszabadultak az indulatok.

Egy hölgy azzal vádolta a fitneszdívát, hogy megcsináltatta a melleit. Ica alaposan kiakadt, helyre is tette a követőjét:

"Sajnálom, de soha nem ért hozzám szike, se más beavatkozás nem volt! Minden bordám is megvan, a mellem is igaziból olyan, amilyen! Valódi vagyok, nem plasztik! Amúgy egy műnő könnyen lebukik egy orvosi vizsgálaton. Én bátran állok elébe, ha kifizeted, bár nincs okom bizonygatni azt, hogy igazi vagyok! Mi hasznom lenne belőle? Sokan alkalmaznak beavatkozásokat, ami az ő dolguk. Nem vagyok a híve, szerintem az csak betegség esetén realitás, de ez mindenki saját ügye. Én maradok a természetesség híve. Amúgy meg úgy érzem, nincs is rá szükségem! Mindjárt elkezdek büszke lenni magamra."

Egy másik hozzászóló azt rótta fel neki, hogy versenyezni akar a fiatalokkal, lejárt lemeznek titulálta Icát, aki nemes egyszerűséggel bunkócskának nevezte a hozzászólót, és megkérte, távozzon az oldaláról:

"Bunkócska... szépségügyi versengésben minek is tenném!? A fiatalság önmagában gyönyörű! Én önmagamat adom, és ha kell, van jó tanácsom és megújulás programom, ami működik minden korban. Én ezt képviselem! Ha tetszik neked, ha nem. Az ilyen bunkó beszólókat meg kitiltom innen, mert nincs szükségem a lehúzó, lekicsinylő dumára. Ez az én oldalam, ahol a barátaim és szimpatizálók vannak jelen, világos? Te ne nézz, ne pofázz, TAKA!"