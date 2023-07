A mai világban mindenki a fiatalságot hajkurássza, ugyanakkor vannak későn érő típusok, akik lassabban érnek révbe, mint a velük egykorú társaik. Több híresség is bebizonyította, hogy a kor csak egy szám, 40 év felett is lehet új karriert kezdeni és komoly sikereket elérni.

Vera Wang - divattervező

Ha valaki azt mondta volna a fiatal Vera Wangnek, hogy 40 évesen fog férjhez menni és menyasszonyi ruhákra építi majd a karrierjét, biztosan kinevette volna az illetőt. A divattervező 7 évesen műkorcsolyázni kezdett, sikert sikerre halmozott, de amikor kudarcot vallott az olimpián, inkább a divat felé fordult. 17 évig dolgozott a Vogue-nál, egészen addig, amíg alulmaradt a főszerkesztői pozícióért vívott harcban. Akkoriban már 40 éves volt és éppen az esküvőjét szervezte, de nem talált megfelelő menyasszonyi ruhát. Édesapja bátorítására végül magának tervezte meg az álomruhát és ezzel együtt beindította a saját vállalkozását is. Bár azt hitte, hogy késő új karriert kezdeni, ma már Londonban, Tokióban és Sydney-ben is vannak menyasszonyi butikjai, 73 évesen is fantasztikusan néz ki és fejlődni, terjeszkedni akar.

Julia Child - szakács, író, televíziós személyiség

Julia Carolyn McWilliams nem tudott főzni, amikor 34 évesen feleségül ment Paul Cushing Childhoz. A házaspár 1948-ban Párizsba költözött, ahol a férfi megismertette feleségét a francia konyhaművészettel. Julia első étkezése Rouenben olyan meghatározó kulináris élmény volt, hogy azonnal beiratkozott utána a híres Le Cordon Bleu főzőiskolába, majd később privát úton is tanult különböző mesterszakácsoktól. Beiratkozott egy női főzőklubba is, ahol megismerkedett Simone Beckkel és barátnőjével, akik épp szakácskönyvet írtak az amerikaiak számára és csatlakozott hozzájuk. A francia konyha iskolája 1961-ben jelent meg és azonnal bestseller lett, Julia ekkor 49 éves volt. Innen már nem volt megállás, Julia több könyvet is írt, és önálló főzőműsort kapott a tévében, mely 10 évig futott. Történetét a Julie és Julia – Két nő, egy recept film vitte vászonra.

Susan Boyle - énekesnő

Susan Boyle szociális munkásként tengette az életét, amikor 48 évesen édesanyja bátorítására jelentkezett a Britain's Got Talent című műsorba. Amikor megjelent a színpadon, kora és rosszulöltözöttsége miatt a zsűri és a nézőközönség is meglehetősen szkeptikusan álltak hozzá, de amikor elénekelte a Nyomorultak „I Dreamed a Dream" című dalát, mindenkinek elállt a szava az ámulattól. Susan Boyle szinte azonnal hírnévre tett szert, előadását az első 72 órában több, mint 2,5 millió alkalommal nézték meg, egy hét alatt pedig több, mint 26 millióan. Bebizonyította mindenkinek, hogy nem a külső számít és sosincs késő beteljesíteni az álmainkat.

Judi Dench - színésznő

Judi Dench már a harmincas éveiben is ismert volt színházi körökben, amikor számos szerepet játszott a Royal Shakespeare Társulatnál. A karrierjét azonban az indította be igazán, amikor 61 évesen rá osztották az ikonikus M szerepét a James Bond Az Aranyszem című filmben. Azóta számos népszerű filmben szerepelt, 1999-ben pedig Oscar díjat is nyert a Szerelmes Shakespeare című filmben nyújtott alakításáért, ekkor 65 éves volt. A ma 88 éves színésznő manapság is aktívan dolgozik, és bár nagyon megromlott a látása, nem tervezi a visszavonulást.

Kim Cattrall - színésznő

Kim Cattrall 42 éves volt, amikor megkapta Samantha szerepét a Szex és New York című sorozatban és hamarosan világnévre tett szert. A színésznőnek komoly rajongótábora van, amelynek képviselői teljesen fel voltak háborodva, amikor kiderült, hogy Samantha nem szerepel az ikonikus sorozat folytatásában, az „És egyszer csak..." sorozatban. A rajongók legnagyobb örömére Kim Cattrall egy villanás erejéig feltűnik a második évadban, akinek pedig az nem elég, annak ott van a Ragyogj, ha mersz! sorozat, melyben a színésznő főszerepet játszik.