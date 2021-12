A héten debütált az HBO Go-n a Szex és New York új évada. Több ezren, de még az is elképzelhető, hogy kismillióan várták az amerikai csajok kalandjait szerte az országban. Siettek haza a lányok a suliból és a munkából, hogy megtudják milyen titkokat tartogatnak az ötvenes éveiket taposó Carrie-ék korunk hölgyeinek, és persze az uraknak is.

Nem túlzás azt állítani, hogy anno' rongyosra néztük a Szex és New York-ot, barátnőkkel, családi körben, de szingliként is egész estés elfoglaltság volt sokaknál. Jókat kacarásztunk az epizódokon, főként Samanthát imádtuk, hiszen ő volt a sorozat legeredetibb karaktere, legalábbis a nagy számok törvénye alapján. Aztán szembesülve azzal, hogy véleményünkkel nem vagyunk egyedül, méginkább hozzáadott az aktuális témákat felölelő filmremekhez.

Most viszont, úgy tűnik, mintha egy hatalmas közös sóhaj szállt volna fel az új részek láttán, ugyanis a napokban debütált az új évad, And Just Like That... címmel. Csak, hogy Samantha nélkül. Te jó ég, hogy hagyhatták ki a legerősebb jellemű, közkedvelt szereplőt a legendás sorozatból? De méginkább az izgatja a fantáziákat, hogy miért? Oké, akkor lapozzunk kicsit vissza, hogy ki is az a Samantha.

Samantha Jones egy kitalált szereplő, aki az 1998 és 2004 között készült Szex és New York című HBO sorozatban vált mondhatni világhírűvé, majd a sorozat 2008-ban készült Szex és New York című egész estés moziadaptációjában, később annak 2010-es folytatásában, a Szex és New York 2.-ben is nagyot alakított. A karakter megszemélyesítője, a még ma is remek formában lévő Kim Cattrall.

A Szexes évadokat mégis Carrie Bradshaw nevéhez társítják a legtöbben, hiszen ő volt az, aki a nézők szerint, szinte kisajátította magának a figyelmet, ( mondhatni nárcisztikus módon ) és nem igazán hagyott mást kibontakozni. Míg Miranda és Charlotte a másik két főszereplő úgy tűnik hajlíthatóbb volt, Samantha, mégiscsak Samantha. Őt nem lehet csak úgy sarokba állítani.

Kim Cattrall és az ő Samja, látszólag sokkal fontosabb eleme volt a Szex és New Yorknak, mint amennyire Sarah Jessica Parker ezt valaha remélhette volna Carrivel az élen. Bármennyire igyekezett a főcímnek megfelelni a hideget-meleget egyaránt kapó Jessica, mégiscsak Samantha volt az, aki leginkább hozta a szerepét, már ami a szexet illeti.

És, hogy miért szerették ennyire Samet? Amiért az életben is kedvelik a szókimondó, egyenes és karakán nőket az egyenjogúság idején. Ha valaki, hát Samantha Jones volt az, akik kőkeményen kiállt az elvei mellett, - legyenek azok bármilyenek is - és szerethető őszinteségével beférkőzött a világ nőinek szívébe. És igen, mitagadás, ő az a nő, aki szereti a férfiakat és persze a szexet sem veti meg. Ennek a két nyilvánvaló érzetének sokszor hangot is adott.

És azt tudtátok, hogy:

A ,,férfifaló " Samanthát alakító Kim Cattrall a nyáron ünnepelte 64.-ik születésnapját? És ez nem sajtóhiba, jól olvastátok! 64!!!

És azt, hogy a filmbeli Carriet megformáló Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall által eljátszott Samantha között a sorozat korábbi forgatása alatt már rég megromlott a "barátnői" viszony?

Chris Noth, azaz a sármos Mr. Big is véleményt formált a két nő viszályáról, miszerint halvány lila dunsztja sincs, mit gondol Cattrall, ám ő teljes mértékben kiáll a sorozatbeli felesége mellett. Sőt arra is kitért, hogy mennyire szeret Sarah Jessica Parkerrel dolgozni.





A sokak által kedvenc szereplőnek tartott Samanthának még a beszólásai is szexisek voltak, a tíz legütősebbet össze is gyűjtöttük, és korábban meg is osztottuk. Most pedig kiemelnénk belőlük hármat:

A szex egy régi szerelmeddel depresszióba is kergehet. Ha jó, akkor azért, mert már úgysem a tied. Ha meg rossz, akkor meg azért, mert csak egy numera volt az expasiddal.

Nincs elég fal ebben a városban, hogy kifügesszem az összes volt pasim képét. De egyet mondhatok: azért sokuk képe már eleve kin volt.

Amilyenek vagyunk az ágyban, olyanok vagyunk egyébként. Még sohasem találkoztam olyan fickóval, aki rossz az ágyban, de jó minden másban.

És bár többek szerint egyáltalán nem volt meglepő, hogy Kim Cattrall nem vállal több szerepet a Szex és New York-ban, a nagytöbbség számára mégiscsak óriási csalódást okozott a hír! Bizonyos körökben így fogalmaztak jópáran: az ominózus filmet Samantha nélkül nézni olyan, mintha beigli nélkül karácsonyoznánk. Egyáltalán nem ugyanaz!

Habár Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) és Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) is remekül hozzák a formájukat az ötvenes éveikben járó nőket alakítva, mégiscsak hányérzete támadhat a nézőnek Samantha eltűnése miatt. A fanatikus sorozatfüggők és Sam - rajongók sorra találgatják, mi lesz a sorsa a legdögösebb nőnek, aki nélkül már a szex sem ugyanaz. Lázas sustorgást lehet hallani rejtélyes halálesetekről, egy távoli országba való költözésről és még sok minden másról is.

Bizonyos pletykák szerint a filmforgatás egyik kritériuma az volt, hogy a szereplők szóba sem hozhatják Samantha karakterét az új részek alatt. Ehhez képest, így túl az első epizódon, azt kell, hogy mondjuk, ez a szabály megdőlni látszik, hiszen már a friss kávézós jelenetben is Samantháé a főszerep, pedig még csak ott sem volt.

Egy sorozat, mégiscsak a nézők és a rajongók miatt lesz sikeres, vagy éppen bukásra ítélt, így aztán a producereknek, akik közül egyik, nem más, mint Sarah Jessica Parker, igencsak el kell gondolkodniuk a kérdésen. Van is dilemma rendesen az HBO házatáján, ám, azt, hogy miként oldják a nézőkben majd a feszültséget, még nem tudni. Az életben egy valami állandó, és az pediglen a változás. És ahogy azt az HBO programigazgatója, Casey Bloys is nyilatkozta a "TV Line" -nak adott interjújában: