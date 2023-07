Az ápolt, dús haj, amióta csak világ a világ, a nőiesség egyik legfőbb szimbóluma. A szép haj azonban sokak számára csupán álom, mert bármennyire is szeretnék, hogy a tincseik fényesek, selymesek és egészségesek legyenek, valahogy sehogy sem sikerül elérniük a vágyott állapotot. Pedig egy jó fodrász ebben is segíthet, mivel a valódi szakember nem csupán a vágáshoz és a festéshez ért. Gräff-Oros Boglárka hajkezelés-specialistával beszélgettünk.

– Miben különbözik egy mai, modern "jó fodrász" a régi idők "jó fodrászaitól"?

– Régebben a fodrászok feladatköre kicsit más volt, mint manapság, hiszen az anyáink és a nagymamáink leginkább azért jártak hozzájuk, hogy vágassanak, festessenek vagy daueroltassanak. Ezekben az időkben a leglényegesebbnek az számított, hogy a haj az adott pillanatban jól nézzen ki, gondoljunk csak a besütött, berakott, felkontyolt frizurákra, amelyek akár egy hétig is kitartottak... majd újra lehetett menni a fodrászhoz. Persze az már egy külön kérdés, hogy anyáink és nagymamáink haja milyen állapotban volt két "fodrászkodás" között... Akkoriban más világot éltünk és a nők elvárásai is egészen mások voltak, mint most, ehhez pedig bizony a fodrászoknak is igazodniuk kell.

– Milyen elvárásai vannak manapság annak a nőnek, aki beül a fodrászszékbe?

– Természetesen ma is elvárják - és el is várható -, hogy amikor kilépnek a szalon ajtaján, akkor remekül nézzen ki a hajuk. Elvégre ezért jöttek. Az utóbbi években azonban már nemcsak a külcsín számít, hanem a belbecs is. Tehát nem elég, hogy a frizura néhány napig, esetleg hétig jól néz ki, az is fontos, hogy maga a haj és a fejbőr alkalomról alkalomra egészségesebb legyen. Hiszen hosszú távon csak így lehet dús, fényes és összességében szép a haj. Az utóbbi években éppen ezértegyre nagyobb figyelmet kapnak a klasszikus vágás, festés mellett a különféle hajszerkezetjavító-kezelések is.

– Hogyan segíthet egy fodrász abban, hogy a hajunk ne csak jól nézzen ki, miután kilépünk a szalon ajtaján, de egészségesebb is legyen?

Az, hogy a frizura a szalonból kilépve jól néz ki, tehát a haj fényes, sima, puha, az az alap. De nem csupán akkor kell ilyennek lennie, hanem holnap, egy hét múlva és egy hónap múlva is. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a haj egészséges. Az egészséget pedig azok a kezelések biztosítják, amelyek célzottan egy-egy hajjal, vagy fejbőrrel kapcsolatos problémát céloznak meg. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy természetesen egy komolyabb fejbőrproblémával vagy hormonális hajhullással továbbra is bőrgyógyászhoz, belgyógyászhoz irányítjuk vendégeinket.

– Mit értesz hajszerkezetjavító-kezelés alatt?

– Ma már sokkal tudatosabbak vagyunk, ha hajápolásról van szó. Pont ezért lettek népszerűek, a szalonban végzett kezelések, amelyek nem összetévesztendők az otthoni „csodaszerekkel".

De, hogy példát is mondjak, a mi professzionális hajkezeléseink között az egyik legnépszerűbb a keratinos hajszerkezetjavítás, ami fehérjékkel, aminosavakkal, keratinnal tölti fel a hajszálakat, így a sérült részek regenerálódni tudnak.

Emellett nagyon hatásosak az úgynevezett gyors, „booster" kezeléseink is, amelyek vitaminokkal látják el a hajat, így az visszanyeri fényét és rugalmasságát.

Sőt például

egyes hatóanyagokat, mint amilyen a hialuronsav, mikroporlasztásos rendszerrel juttatunk a fejbőrbe,ami remekül orvosolja a - sokakat érintő - dehidratált fejbőr problémáját.

Ráadásul a különféle kezelések remekül kombinálhatóak, így még jobb eredményt érhetünk el.

Ezen kívül természetesen még nagyon sokféle kezelés áll rendelkezésünkre, és mivel a divat is efelé halad, azaz az egészséges, fenntartható, természetes frizurák kerülnek egyre inkább előtérbe, így a fodrász szakma is nagyobb figyelmet szentel a hajápolásnak, valamint a gyártók is egyre több professzionális kezelést dobnak piacra.

Senkinek ne legyenek illúziói, a mai szmogos levegő (is) nagyon káros a hajnak, így szinte minden frizurára ráfér némi plusz gondoskodás, nem feltétlenül csak mondjuk a látványosan rossz állapotú vagy szőkített hajra.

Ahogy minden fodrász, természetesen vágok és festek is, de az igazi kihívás számomra, ha egy rosszabb állapotú, problémás hajat a megfelelő kezelés segítségével ragyogóvá, élettelivé és egészségessé varázsolhatok.

Szerencsére a tapasztalat is azt mutatja, hogy egyre nagyobb igény van az ilyesfajta kezelésekre, valamint egy kis spa élményre, „énidőre" a fodrásznál, kényeztető fejmasszázsra. Ez amellett, hogy nagyon kellemes, hasznos is, hiszen a fejbőrben ezzel indítjuk be a mikrokeringést, ami serkentő a hajhagymáknak, valamint ennek köszönhetően a bejuttatott hatóanyagok is szépen elkezdenek dolgozni.

– Milyen tanáccsal látnád el azokat, akik számára fontos nem csupán a hajuk szépsége, de az egészsége is?

– Rendkívül fontosnak tartom a megfelelő, személyre szabott hajápolási rutin kialakítását. Ez ugyan nem könnyű, de hiszem, hogy a mindennapokban ránk ömlő információs tengerben a szakember feladata, hogy elnavigálja a vendégeket ezen a téren is, hiszen amit rendberaktunk a szalonban, azt csak egy jó rutinnal lehet otthon is fenntartani.