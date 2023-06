Úgy tűnik, Harry múltja újra fájdalmas részévé vált a jelenének. Sussex hercege és herrcegnője új PR-szakértőt fogadtak fel, aki a megszólalásig hasonlít Harry fiatalkori szerelmére, Chelsy Davyre. A 34 éves Harrison Colcord design- és texiltudományok szakon végzett az Észak-Karolinai Egyetemen. Kiváló vezetőként és csapajátékosként írja le magát, aki képes stresszes környezetben is helytállni. Több luxusmárkánál is dolgozott már, legutóbb a kaliforniai San Ysidro Ranch ötcsillagos luxusszálloda marketing- és értékesítési igazgatója volt. Valószínűleg itt ismerte meg a hercegi párt, a szálloda ugyanis Meghan és Harry otthonának szomszédságában található Montecitóban.



Harrisonnak az lenne a dolga, hogy megkönnyítse Harry és Meghan életét, ennek ellenére úgy fest, ennek pont az ellenkezője történhet: tönkremehet a házasságuk. Harrison nem csak kiköpött mása Chelsynek, a személyisége is nagyon hasonló. A herceg és Chelsy hét évig voltak együtt, kapcsolatuk végéért Harry a brit bulvársajtót okolja. Könyvében is nagy részt szentel exének, élete csodás időszakaként emlegeti az együtt töltött éveket.

Nyilvánvaló, hogy korábbi kapcsolata még mindig fontos szerepet játszik Harry életében, és egészen biztos, hogy ez Meghan szívébe vág. A pletykák szerint az ex-színésznőt igencsak nyugtalanítja, hogy Chelsy Davy hasonmásával kell dolgoznia - írja a Bunte magazin.