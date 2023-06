Sok embert megdöbbentett és elborzasztott egy vírusként terjedő videó, amelyen egy heringsirály egy egész mókust lenyel. De azok az emberek, akik tanulmányozzák ezeket a madarakat, azt mondják, nincs ok aggodalomra, ez teljesen normális jelenség, a sirályoktól pont ezt várhatjuk.

A vadvilágra fókuszáló TikTok-fiókon közzétett videó egy sirályt örökít meg, amint kígyóhoz hasonlóan fal fel egy bolyhos fekete mókust. Minden alkalommal, amikor a madár nyel, a zsákmány hátsó lábai és bozontos farka el-eltűnik a nyelőcsövében.

"Ez nem barbár viselkedés. Ez a normális" - mondta Rock, az angliai bristoli városi sirálykutató az As It Happens műsorvezetőjének, Nil Köksalnak, hozzátéve: "A sirályoktól pont erre kell számítani, hogy bármit megesznek, amit csak találnak. És ha valami gyenge állatra csapnak le, akkor azt megölik és felfalják".

A sirályok leginkább arról ismertek, hogy a tengerparton lopják az emberektől a sült krumplit, vagy tépik fel a szemeteskukákat egy eldobott szendvics után kutatva – de Rock szerint ők a végsősoron mindenevők.

"Természetesen az étel a kulcsa mindennek, és a sirályok tudják, hogyan kell hozzájutni" - mondta - "Ezek a madarak mindent tudnak a lakóterületükről, tehát, ha egy táplálékforrás kiszárad, pontosan tudják, hol kell mást keresniük" - tette hozzá.

Ez pedig mindent magában foglal, az áfonyától a félig megevett Big Maceken át az állatokig.

"Láttam őket patkányokat enni, láttam őket galambokat lakmározni és így tovább. Szóval ez nem ritka, bár, azt kell mondanom, most találkozom először mókussal" - magyarázta a szakértő.

Louise Blight, a Victoria Egyetem Környezettudományi Karának professzora szerint a nyugati parton élő sirályok gyakran nagy tengeri csillagokkal lakmároznak.

"Azt hiszem, az embereket részben azért borzasztja el ez a videó, mert nem szokták a sirályokat tengeri ragadozóknak tekinteni, pedig a természetes táplálékuk nem a sült krumpli. Számos zsákmányt megesznek szerte a világon, a halaktól más tengeri madarakig" - mondta el a professzor.

John Anderson, a maine-i College of the Atlantic ökológia és természetrajz professzora évtizedek óta foglalkozik sirályok tanulmányozásával. Azt mondja, bár tudnak és szoktak is vadászni, ritkán látott olyat, aki megöl egy kisemlőst. Azt gyanítja, hogy a mókus már halott volt, amikor a sirály megtalálta.

"Őszintén szólva, ez egy heringsirály, azt csinálja, amit egy heringsirály. Dögevő" - mondta Anderson a CBC-nek.

Egy egész mókus lenyelése kellemetlennek tűnhet, de a nagy falatok nem okoznak nehézséget a sirályoknak. Ennek az az oka, hogy a sirályoknak – akárcsak a baglyoknak – zúzájuk van, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy lenyeljék a nagy zsákmányt, és kiszűrjék a nem túl jó részeket, amelyeket aztán pellet formájában kilöknek.

És ellentétben azzal, amikor az emberek egy kicsit túl buzgón falatoznak, a sirályok nem szembesülnek semmilyen kellemetlen emésztési következménnyel.

"Öntöttvas gyomruk van" – mondta Rock.

Anderson azt mondja, reméli, hogy a videó nem démonizálja tovább a szerinte fontos és félreértett fajt.

A sirálypopuláció világszerte csökken, mondta, és fontos szerepet játszanak az ökoszisztémákban – nem is beszélve arról, hogy az ember utáni takarítás fontos munkáját végzik.

"Ez az a pont, ahol aggasztanak az olyan dolgok, mint ez a videó, mert az emberek negatívan viszonyulnak a sirályokhoz, és az ilyen típusú videók erre csak ráerősítenek. Holott a sirály maga a mozgásban lévő költészet. Csodálatos nézni, ahogy repülnek" - mondta el aggályait a professzor.