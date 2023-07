Az alábbi összeállításban olyan virágokat mutatunk, melyek azt sem bánják, ha egész nap ki vannak téve a forrósgnak és a nap sugarainak. Gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, ráadásul még szépek is. Igazi ékességei lehetnek a balkonnak ugyanúgy, mint a családi ház teraszának.

Muskátli

Nem büdös, nem illatos, olyan semmilyen, ha beleszagolunk a szirmaiba, viszont annál szebb, és a állja a sarat és a tűző napot is. Ha gondosan ápoljuk, még októberben is virágzik a muskátli. Ám nem mindegy, melyik. A szárazságot és a szelet a bokros habitusú álló fajta bírja a legjobban, a futómuskátli kevésbé szárazságtűrő. Nagyon vízigényes, naponta kétszer is meglocsolhatjuk, ha nagy a forróság.

Nagyvirágú porcsin

Különleges, tűszerű leveleivel és színes virágaival kifejezetten jól mutat, ráadásul az egyik leginkább szárazságtűrő növény, az első helyen áll az elpusztíthatatlan virágok listáján. Elél bárhol, talajszempontból sem igényes, ráadásul a sok víz csak árt neki. Megéri feldíszíteni vele erkélyt, teraszt, sziklakertet.

Verbéna

Igénytelen, de annál szebb növény a verbéna, mely csak akkor kér vizet, ha a talaj alatta már teljesen száraz. Mivel szüksége van a nap fényére, nyugodtan rakhatjuk olyan helyre, ahol nem az árnyék a jellemző.

Bársonyvirág

Leánykori nevén büdöske, ahogy a legtöbben ismerjük. Igénytelen, bírja a napot, erős szagával biztosítja paradicsomaink biztonságát, és még vizet is csak akkor kér, ha muszáj.

Hibiszkusz

Trópusi virág a hibiszkusz, nem csoda, hogy jól bírja a napot és a forróságot. Elél cserépben, földben, virágágyásban, és többféle színben létezik, így akár vörös, narancssárga vagy sárga színben is lehet a teraszod ékessége.

Sivatagi rózsa

Nem kedveli a hűvös helyeket, de szereti a napfényt. A szára jól tárolja a vizet, így a verbénához hasonlóan a sivatagi rózsát is elég akkor öntözni, amikor a talaj alatta már teljesen kiszáradt. Ha túlöntözöd, lehullanak a levelei ennek a rengeteg színben pompázó, egyedülálló virágcsodának.

