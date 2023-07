Mutatjuk, mikor melyiket használd, és miért ne a másikat.

Mikroszálas törlőkendő

A Washingtoni Egyetem foglalkozás-egészségügyi tanszékének fertőzésvédelemmel kapcsolatban készült tanulmánya szerint a poliészterből és nejlonból készített mikroszálas kendők gyártása során a kombinált poliamid szálakat újra és újra felhasítják, amíg a rostok a hajszálnál is vékonyabbak lesznek. Ennek köszönhető, hogy ezek a speciális kendők takarításkor olyan apró repedésekbe, résekbe és mélyedésekbe is bejutnak, melyekbe a hagyományos törlőkendők és a papírtörlők nem képesek. S hogy ez miért érdekes? Mert ez a tulajdonság teszi alkalmassá ezeket az eszközöket arra, hogy akár a fertőzéseket okozó csírákat is eltávolítsák.

Másik fontos tulajdonságuk, hogy a saját súlyuk hétszeresét is képesek felszívni, ugyanakkor száraz törlésre is kiválóan alkalmasak, mivel a szálak statikus elektromos töltést generálnak, amikor egy felületen áthaladnak, így portörléskor nem szétterítik a koszt, hanem magukhoz vonzzák.

Miért színesek?

A színek kódok. Elsősorban profi takarítóknak érdekesek, de neked sem árt, ha betartod a szabályokat. Ugyanis a színekkel meg tudod különböztetni, melyik helyiségben mivel és mit takarítasz.

Kék kendők: általános takarításra, bútorok, asztalok letörlésére, portörlésre valók

Zöld kendők: a konyha fertőtlenítést nem igénylő munkafelületeinek tisztítására kiváló

Sárga kendők: a mellékhelyiségben, a vécét, bidét takaríthatod vele

Rózsaszín vagy piros kendők: a mosdókagylót, zuhanykabint, kádat tisztítsd ezekkel a színekkel

Ha betartod a színszabályt, mindig tudni fogod, hogy a már megtisztított kendőt előzőleg mire használtad, és nem eshetsz abba a hibába, hogy amivel legutóbb a vécét takarítottad, azzal legközelebb a konyhapultnak esel neki. Nem lenne túl gusztusos, ugye?

Mikor használjunk mikroszálas törlőkendőt?

Amit tudni érdemes ezekről a speciális takarítóeszközökről, hogy a hagyományos textil törlőrongyokkal szemben, melyek takarításkor a kórokozók 30 százalékát távolítják el, a mikroszálas kendők a baktériumok, gombák 99 százalékával is megbirkóznak anélkül, hogy bármilyen fertőtlenítőszert használnánk.

A mikroszálas kendő portalanításra kiváló, mivel magához vonzza a porszemeket, így nedvesség nélkül is sokkal hatékonyabb, mint a papírtölrlő, mely leginkább széttertíti a koszt.

A saját súlya hétszeresét képes magába szívni, így a nagy kiömlések lényegesen takarékosabban és gyorsabban eltüntethetők, mint papírral.

Víz - és vegyszertakarékos megoldás, tehát az olyan felületek tisztítására is kiválóan alkalmas, melyeket nem szabad túl sok víznek kitenni.

A televízó, monitor és a kényesebb tárgyak takarítására is remek, fentieken túl azért is, mert a mikroszálak nem karcolnak, szemben a hagyományos textil és papír törlőkendőkkel, melyek apró nyomokat hagyhatnak maguk után.

Összességében minden olyan felület takarítására mikroszálas kendőt kellene használni, ahol olyan eszközre van szükségünk, mely nemcsak maga előtt tologatja a szemetet, hanem az összeszedett mocskot magába zárja, beleértve az olajas, zsíros szennyeződéseket is.

Mikor jobb a papírtörlő?

Ha egy felület fertőtlenítőszert igényel, akkor azt papírtörlővel érdemes tisztítás után letörölni, mivel a mikroszálas kendőt nem szabad fertőtlenítőszerekkel használni, mert vegyszerekkel érintkezve veszít a hatékonyságából.

Lényegesen higiénikusabb főzés közben, a különböző részfeladatok elvégzésekor papírtörlőbe törölgetni a kezünket, mivel a mikroszálas kendőben megragadnak a kórokozók. Azaz, ne töröld a kezed húsfeldolgozás után olyan textíliába, amibe a zöldségfeldolgozás előtt is törölgetni fogod. Így többek között a nyers hús által esetleg a szervezetedbe jutó parazitáktól és egyéb bélfertőzésektől is megkímélheted magad.